Le Paraguayan River Plate s’accroche à l’objectif de visite d’éliminer Cali | Réseaux sociaux sportifs

Le Paraguayan River Plate recevra le Deportivo Cali colombien mardi à Asunción dans le but d’affirmer le but marqué en tant que visiteur au match aller, qui a perdu 2-1, et d’obtenir l’un des résultats dont vous avez besoin pour passer au deuxième phase de la Coupe d’Amérique du Sud.

L’équipe locale a reporté sa réunion le week-end dernier pour la ligue paraguayenne contre les Guaraní afin de préparer pleinement leur duel contre Cali et également permettre à l’équipe “ aborigène ” de faire de même pour son engagement envers la Copa Libertadores contre la Barcelone équatorienne.