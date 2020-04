Le Parlement nord-coréen se réunit deux jours en retard sans Kim Jong Un

LaAssemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen, a tenu une réunion deux jours plus tard que la date initialement prévue et apparemment sans l’assistance du plus haut dirigeant du pays,Kim Jong Un, selon des informations publiées par les médias du régime.

La réunion aurait dû se tenir vendredi, mais a finalement été reportée à dimanche sans que les autorités aient clarifié les causes. L’agence officielle KCNA a rapporté quela réunion était présidée par le «numéro deux» de Kim Jong Un, Choe Ryong Hae.

L’Assemblée se réunit généralement en avril de chaque année pour discuterproblèmes budgétaireset de l’administration et, selon ce qui a été diffusé depuis Pyonyang, lors de la session plénière de dimanche, ils n’ont discuté que des questions d’organisation interne, rapporte l’agence de presse sud-coréenne Pyongyang.

Les membres du corps législatif ont toutefois approuvé unAugmentation de 7,4% des dépenses de santé publique, une hausse supérieure à celle de 2019 et qui ferait partie des efforts de la Corée du Nord pour lutter contrecoronavirus. Pyongyang n’a confirmé aucun cas de virus sur le territoire nord-coréen, malgré sa proximité avec la Chine.

