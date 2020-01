Le Parlement russe soutient l’élection de Poutine au poste de Premier ministre après la “révolution de janvier”

Par Tom Balmforth et Vladimir Soldatkin

MOSCOU, 16 janvier (.) – Le Parlement russe a massivement soutenu jeudi l’élection surprise de Vladimir Poutine au poste de Premier ministre après ce qu’un journal a appelé la “révolution de janvier”, une réforme politique qui, selon certains, pourrait laisser le Président en tant que leader du pays pour le reste de sa vie.

La Douma d’État, la chambre basse du Parlement, a soutenu Mikhail Mishustin, un fonctionnaire de 53 ans sans profil politique, approuvant sa nomination avec 383 voix sur 424. Personne n’a voté contre lui et il y a eu 41 abstentions.

Mishustin, qui dirigeait les services fiscaux du pays et jouait au hockey sur glace avec Poutine, a déclaré qu’il nommerait prochainement son cabinet. Le président a signé un décret le nommant son Premier ministre peu après.

Son arrivée au pouvoir s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale du système politique annoncée mercredi par Poutine, qui a conduit à la démission de Dmitri Medvedev au poste de Premier ministre et au départ de membres de son gouvernement.

Cette mesure donne à Poutine, 67 ans, un espace pour maintenir son pouvoir lorsqu’il quittera la présidence, en 2024. Le président domine la politique russe, en tant que président ou premier ministre, depuis 20 ans.

Le changement soudain et radical sous-tend le contrôle de Poutine sur le processus de transition et est considéré par certains comme une tentative de réduire les luttes intestinales d’ici 2024.

Le départ brutal du gouvernement Medvedev permet également au président de montrer qu’il répond au mécontentement du public après des années de resserrement de ceinture et une élévation impopulaire de l’âge minimum de la retraite.

Medvedev, chef du gouvernement depuis 2012, a été la cible des frustrations des Russes. Il a dû gérer une économie frappée par le ralentissement entre 2014 et 2016, les sanctions imposées par l’Occident et les fluctuations du prix du pétrole brut, force vitale de l’économie russe.

Les salaires réels diminuent depuis plus de cinq ans, réduisant les taux d’approbation du gouvernement et augmentant la probabilité d’avoir un impact sur la propre popularité de Poutine, selon les analystes et les détracteurs du Kremlin.

Les propositions de réforme constitutionnelle, que le président a présentées mercredi et a suggéré de soumettre à un référendum, donneraient à Poutine la possibilité d’assumer un rôle de Premier ministre avec plus de pouvoirs après 2024, ou d’être le chef du Conseil d’État, qui Il a dit qu’il voulait se renforcer.

(Rapport supplémentaire d’Alexander Marrow, Polina Ivanova, Maria Kiselyova et Tom Balmforth, écrit par Andrew Osborn. Édité en espagnol par Janisse Huambachano)