Le parquet a convenu avec 10 accusés dans le procès de Gürtel pour la visite du pape | La politique

Le bureau du procureur anti-corruption a conclu des accords conformément à une douzaine des 23 accusés qui siégeront sur le banc à partir de lundi prochain pour être jugés pour la location du complot Gürtel pour les événements organisés à l’occasion de la visite du pape à Valence en 2006 .

Alors que le Cadena Ser a avancé et que des sources juridiques ont été confirmées à Efe, le parquet a conclu des accords avec plus d’une douzaine d’accusés et espère qu’il y en aura encore plus qui accepteront une conformité avant ce procès, dont le principal prévenu est l’ancien président de les tribunaux de Valence et ancien directeur général de la police, Juan Cotino, qui risque 11 ans de prison.