Le parquet colombien a déclaré que le meurtre de la journaliste Silvia Duzán était un crime contre l’humanité

Le parquet colombien a déclaré ce mardi crime contre l’humanité le crime contre la journaliste Silvia Duzán, Quoi a été tué il y a 30 ans aux mains d’un groupe d’hommes armés à Cimitarra, municipalité du département de Santander, dans le nord du pays.

Cette décision permettra au cas de ne pas prescrire et que les procureurs continuent d’enquêter traduire les responsables en justice, selon le journal local «El Espectador».

La Fondation pour la liberté de la presse a qualifié la décision de «progrès dans la lutte contre l’impunité». Cependant, il exige que “le bureau du procureur mène l’enquête conformément aux normes de diligence raisonnable pour trouver les responsables et ainsi rendre justice”, a-t-il déclaré dans son compte de réseau social Twitter.

Pour conclure qu’il s’agissait d’un crime contre l’humanité, le parquet a détaillé trois éléments fondamentaux: le contexte de violence dans lequel les événements se sont produits, ce que signifiait sa mort et comment, d’après le droit pénal, le chiffre est applicable à l’affaire.

Journaliste, sœur de la chroniqueuse du magazine «Semana» María Jimena Duzán, Il faisait un documentaire en 1990 pour British Channel 4 sur la résistance de l’Association des travailleurs ruraux del Carare (ATCC) lorsque a été attaqué. De plus, trois chefs paysans sont morts.

Dans le contexte du meurtre, il est détaillé comment «là la dynamique et aux formes de violence dans ce domaine, sont l’irradiation dans la sphère régionale, d’un phénomène complexe qui a eu lieu dans le pays ». Au milieu des feux croisés que Magdalena Medio a régné pendant des décennies, diverses organisations ont mené, par exemple, un projet qui visait à créer une province de Carare, pour une plus grande autonomie dans la région. Et, ponctuellement, l’ATCC “a lancé un processus de résistance civile avec lequel un accord a été conclu avec les groupes armés respectant leurs droits”.

Le bureau du procureur a conclu que son homicide avait eu un impact négatif sur l’exercice de la liberté d’expression à Colomba, pour le triple effet du meurtre d’un journaliste: il viole le droit des victimes d’exprimer et de diffuser leurs idées; génère un effet de silence et de peur sur les collègues de la victime; et, enfin, elle viole les droits collectifs de rechercher et de recevoir des informations.

D’un autre côté, l’organisme d’enquête a conclu que le meurtre de dirigeants paysans qui l’accompagnait, Miguel Ángel Baraja, Saúl Castañeda et Josué Vargas, également génère des effets pervers sur le droit à la libre association.