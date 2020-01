Le passage de Kyrgios-Zverev: l’Australien s’est moqué de pompes sur le terrain et l’Allemand a répondu

C’était de la pure tension pour Alex Zverev avant Alex de Miñaur dans le duel valable pour la traversée entre l’Allemagne et l’Australie dans le cadre de la Coupe ATP. L’Allemand (numéro 7 du classement) n’a pas pu trouver son meilleur tennis et a beaucoup échoué avec son service. Chaque fois qu’il a commis une double faute (au total, il a commis 14), une image très particulière a été donnée hors du terrain: Nick Kyrgios, assis sur le banc avec ses coéquipiers, Il a commencé à faire des pompes comme une forme de moquerie envers le joueur de tennis européen.

Zverev est passé de majeur à mineur dans le jeu et, même s’il est resté avec le premier set et est devenu 4-2 dans le second, il a subi une défaite par 4-6, 7-6 (7/3) et 6-2, Contre les 20 ans. L’Allemand a été obscurci dans plusieurs sections de la réunion et même violemment frappé une raquette contre le sol jusqu’à ce qu’elle se brise en l’un des changements de côté.

Son expression d’impuissance a été répétée lors de la conférence de presse d’après-match et c’est là que l’un des journalistes a posé des questions sur Attitude rebelle de Kyrgios du côté de la cour dans chaque double faute. Initialement, le jeune homme de 22 ans a déclaré qu’il n’avait pas vu les pompes de Kyrgios. Mais, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en pensait, c’était direct.

“Que veux tu que je te dise? C’est Nick, c’est ce qu’il fait. Je l’ai fait aussi dans la Laver Cup à Grigor (Dimitrov) et un combat avec lui a presque commencé en 2018 », a déclaré Zverev. Puis, il s’est déchaîné: «Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire des pompes, ça va. Tant qu’il n’offense personne ou ne fait pas ce qu’il fait parfois «Nick Kyrgios», cela n’a pas d’importance. »

De cette façon, j’essaie de me détacher de l’épisode et de tourner la page, bien qu’il ait laissé cela Le comportement australien n’est pas à son goût.

Kyrgios avait fait la une des journaux la veille, mais pour des raisons très différentes. Suite à la situation difficile en Australie due aux incendies (il y a des centaines de milliers de personnes évacuées et d’après le rapport du gouvernement que la situation est loin d’être terminée), le natif de Canberra Il a révélé qu’il collaborera avec les victimes.

La raquette numéro 30 du monde, qui le premier jour de compétition a été imposée par 6-4 et 7-6 avant Jan-Lennard Struff, il a promis via son compte Twitter de faire un don “200 $ pour chaque as que vous marquez pendant l’été. » Il a également obtenu ses collègues Alex de Miñaur, John Milllman et John pairs Ils se joignent au défi. “J’aime ça, j’irai avec 250 as, juste parce que je ne pense pas pouvoir en faire autant que vous”, a révélé De Minaur.

Face à ce mouvement de solidarité grandissant, là l’ATP Cup a annoncé publiquement qu’il contribuera 100 $ pour chaque service direct qui se produit pendant les 10 jours de compétition. On suppose qu’il y aura en moyenne 1 500 as.

La Coupe ATP est la nouvelle compétition par équipes, où 24 nations sont réparties en six groupes de six entre Brisbane, Sydney et Perth. Seules les huit meilleures nations de la phase de groupes se qualifieront pour les playoffs directs à Sydney, jusqu’à la victoire de la meilleure équipe.