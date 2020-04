Le pasteur de Louisiane, en résidence surveillée, défie à nouveau l’ordre des coronavirus avec le service religieux

Un pasteur de Louisiane qui a défié les ordres de l’État contre les grands rassemblements au milieu de la pandémie de coronavirus a été placé en résidence surveillée.

Tony Spell, de Life Tabernacle Church dans la ville de Central, a été équipé d’un bracelet de cheville et placé sous la maison après qu’il ne promettrait pas de maintenir une distance sociale, a confirmé dimanche son avocat. Spell a reconnu avoir violé le mandat de la Louisiane pour éviter les grands rassemblements en organisant des services religieux.

Le sort est toujours apparu au service du dimanche de l’église, où il a été accueilli avec des acclamations, selon un livestream publié sur Facebook. Le pasteur a montré son moniteur de cheville en se tenant devant sa congrégation, affirmant: “Je ne me cache plus.”

“C’est une honte sale, pourrie et qui pleure quand vous devez vous cacher en Amérique”, a-t-il déclaré.

Joseph Long, l’avocat de Spell, a déclaré à NBC News dans un communiqué que Spell vivait à 50 mètres de son église, qui prévoyait toujours d’accueillir les services dimanche. Long a caractérisé l’ordre du juge comme obligeant Spell à cesser de «prêcher l’Évangile de Jésus-Christ à sa congrégation».

“Le juge l’a trouvé coupable d’outrage à la Cour pour avoir refusé de promettre”, a déclaré Long. “De toute évidence, nous pensons qu’il s’agit d’un ordre illégal en violation de la Constitution, et nous plaiderons la question.”

Image: Des membres de la Life Tabernacle Church chantent des chansons en attendant que le pasteur Tony Spell quitte la prison d’East Baton Rouge en Louisiane le 21 avril 2020. (Gerald Herbert / AP)

Fin mars, Spell a été sommé de violer le décret du gouverneur contre des rassemblements de plus de 50 personnes. Il a organisé un service religieux d’environ 500 fidèles.

La semaine suivante, Spell a de nouveau été accusé d’avoir violé l’ordre. Il a déclaré à . qu’il avait accueilli environ 1 220 fidèles pour un service du dimanche des Rameaux dans son église.

Spell a ensuite été arrêté mardi et accusé de voies de fait pour avoir prétendument soutenu son bus d’église dangereusement près d’un manifestant à l’extérieur de l’église. Il a été rencontré à l’extérieur de la prison paroissiale d’East Baton Rouge par des supporters enthousiastes après avoir remis sa caution. Le pasteur a insisté sur le fait qu’il ne renoncerait pas à ses droits d’adoration.

«Mon droit d’avoir une église et de prêcher l’Évangile de Jésus-Christ est conféré à mon créateur – pas mon procureur de district, ni mon chef de police ni mon gouverneur John Bel Edwards», a déclaré Spell.

La Louisiane a été l’un des États les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus, avec plus de 26 000 cas confirmés et au moins 1 703 morts au 26 avril.