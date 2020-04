Le pasteur de Louisiane enfreint à nouveau la loi sur le détachement des services sociaux

Berger de Louisiane. Le pasteur Tony Spell a une nouvelle fois défié les autorités de son État en officiant un service ce dimanche même en résidence surveillée. environ 26 000 cas

Un pasteur de Louisiane qui a défié les ordres de l’État d’éviter les rassemblements de masse au milieu de la pandémie reste en détention à son domicile.

Tony Spell, de Life Tabernacle Church dans la ville de Central, est assigné à résidence et avec un bracelet de surveillance à la cheville après qu’il n’a pas promis de garder la distance sociale devant le juge, a confirmé son avocat. Spell a admis avoir violé le mandat de la Louisiane pour éviter les rassemblements de masse tels que les services religieux.

Malgré l’arrestation, Spell est apparu à son église pour présider le service ce dimanche, où il a été accueilli et salué avec acclamations, selon une émission publiée sur Facebook. Le pasteur a montré le bracelet sur sa cheville alors qu’il se tenait face à sa congrégation.

“Je ne vais plus me cacher,” cria-t-il.

“C’est sale, pourri, honteux de se cacher aux Etats-Unis”, a-t-il dit.

L’avocat de Spell, Joseph Long, a déclaré à NBC News dans un communiqué que Spell vit à 50 mètres de son église.

“Le juge l’a trouvé coupable d’outrage au tribunal pour avoir refusé de promettre” qu’il éviterait les réunions de masse. “De toute évidence, nous pensons qu’il s’agit d’un ordre illégal en violation de la Constitution et nous allons plaider cette affaire.”

Spell a organisé un service religieux à la fin mars avec environ 500 fidèles. La semaine suivante, il a de nouveau été accusé d’avoir violé l’ordre. Il a déclaré à . qu’il avait officié un service du dimanche des Rameaux avec 1 220 personnes dans son église.

Spell a été arrêté mardi dernier et accusé d’avoir prétendument tiré dangereusement son bus de l’église près d’un manifestant hors site.

Le pasteur insiste pour qu’il ne renonce pas à son droit de professer la religion. “Mon droit d’avoir une église et de prêcher l’Évangile de Jésus-Christ est conféré à mon créateur, pas à mon procureur de district, mon chef de police ou mon gouverneur John Bel Edwards”, a déclaré Spell.

La Louisiane est l’un des États les plus touchés par la pandémie avec plus de 26 000 cas confirmés et au moins 1 700 décès.

Les pasteurs réapparaissent après avoir été exposés à un culte de masse en quarantaine

Les pasteurs Ronald et María Monroy, qui ont été exposés dans un culte massif au milieu de la quarantaine, sont réapparus sur les réseaux sociaux pour défendre leurs actions.

Dans une interview accordée à un annonceur de Channel 15 Nebaj, un média numérique guatémaltèque, le couple évangélique de Géorgie a déclaré que le service qu’ils effectuaient samedi dernier était parce que Dieu leur avait dit qu’ils n’avaient pas à annuler leurs activités.

Selon les religieux, après Monde hispanique Il est arrivé à sa congrégation samedi dernier et a diffusé une partie du service en direct, de nombreuses choses surnaturelles se sont produites dans son ministère.

Par exemple, ils ont dit à l’air que de nombreuses personnes infectées par COVID-19 les avaient contactées pour aller prier pour elles et être guéries.

Filed Under: Louisiana Pastor