Le patient a été testé positif pour le coronavirus dans le CDMX; ils feront un deuxième test pour confirmer

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell Ramírez, a annoncé le premier cas de coronavirus testé positif à Mexico. L’homme de 35 ans qui a été testé est admis à l’Institut national des maladies respiratoires (INER). Après un test positif pour le virus COVID-19 et, par la suite, un deuxième test de confirmation a été effectué à l’Institut de diagnostic et de référence épidémiologiques (InDRE). Le responsable a déclaré que les résultats seront annoncés une fois qu’ils seront prêts.

Les autorités étudient déjà les contacts dans l’affaire et le patient est traité de manière isolée. Le sous-secrétaire a déclaré qu’il s’agit d’un cas bénin de la maladie et que le diagnostic n’est pas définitif, c’est pourquoi un deuxième échantillon a été envoyé pour analyser

Cela se produit après la large controverse sur le navire de croisière MSC Meraviglia, qui reste bloqué parce que deux passagers présentaient de légers symptômes d’infections respiratoires, qui ont été écartés par les coronavirus, car ils ont été testés positifs pour la grippe de type A.

Information en développement