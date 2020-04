Le Pérou a prolongé la quarantaine jusqu’au 26 avril en raison d’un coronavirus

Le Pérou a prolongé ce mercredi le confinement de la population dans leurs foyers, le couvre-feu nocturne et la fermeture des frontières jusqu’au 26 avril dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pandémie de coronavirus.

«Il est essentiel de prolonger l’état d’urgence de deux semaines. Il court jusqu’au dimanche 26 avril “, a annoncé le président Martín Vizcarra en prolongeant une mesure qui était en vigueur à partir du 16 mars et a expiré le 12 avril.

«Avec cela, nous garantissons que l’effort que nous, les Péruviens, pouvons être soutenu et maintenu à l’avenir. Nous ne voulons pas qu’il y ait un risque qu’en mettant fin à l’urgence, cela finira par renverser la situation“A déclaré le président lors d’une conférence de presse.

Jusqu’à maintenant, Il y a 4 342 cas confirmés de coronavirus dans le pays, avec 121 décès, depuis sa première détection le 6 mars. Les cas confirmés ont presque doublé entre lundi et mercredi.

La décision du gouvernement prévoit le couvre-feu nocturne, entre six heures de l’après-midi et cinq heures du matin, et la restriction de la circulation des véhicules 24 heures sur 24, sauf dans des cas exceptionnels.

Les forces armées et la police sont chargées de contrôler le respect de l’état d’urgence dans des villes comme Lima, qui semble fantomatique avec ses commerces fermés et ses rues désertes.

Le président péruvien a de nouveau exhorté la population à rester chez elle pendant la quarantaine. La réticence à respecter cette mesure a fait plus de 51 000 détenus depuis le début de l’urgence, le 16 mars., bien qu’ils aient été libérés peu après.

Le système de restriction de genre sera maintenu les jours entrecoupés du lundi au samedi. Le dimanche, personne ne peut sortir, mais le gouvernement a également décrété un couvre-feu total pour ce jeudi et vendredi de Pâques.

Pour renforcer le respect des restrictions, le ministère de la Défense a appelé 10 000 réservistes pour des tâches de patrouille.