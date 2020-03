Le Pérou annonce une peine de prison et des amendes pour avoir omis la mise en quarantaine, les décès par coronavirus atteignent 16

LIMA, 28 mars (.) – Le président péruvien Martín Vizcarra a déclaré samedi qu’il y aurait des peines de prison et des amendes pour ceux qui ne se mettraient pas en quarantaine dans la lutte contre le coronavirus, qui a fait cinq nouvelles victimes pour porter le nombre de morts à 16 à la maladie. dans le pays.

Vizcarra a indiqué qu’un nombre élevé de détenus de la police continuent d’être enregistrés, dont les interventions pour violation des règlements s’élèvent à plus de 26 000, principalement dans le nord du Pérou, qui a 671 cas confirmés de virus.

“Nous attirons l’attention de tous les citoyens. Réfléchissez bien (si vous quittez votre domicile) car cela représentera un processus pénal”, a expliqué Vizcarra. “Son irresponsabilité ne restera pas impunie”, a ajouté le président lors de sa conférence de presse quotidienne.

L’invocation du Président intervient à un moment où le Congrès a approuvé une “loi de protection de la police” et exonère la police et les forces armées de toute responsabilité pénale qui, dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle et l’utilisation de leurs armes, causer des blessures ou la mort.

“Il y a eu des cas très particuliers qui peuvent avoir été décrits comme un excès, (mais) ce fut un travail très professionnel”, a déclaré Vizcarra à propos des actions des forces de sécurité.

Le gouvernement a récemment prolongé l’état d’urgence et le couvre-feu de nuit pour une nouvelle période de deux semaines jusqu’au 12 avril, ordonnant aux forces armées et à la police de mettre son veto à la mesure, ce que le pays n’avait pas vu depuis la fin du siècle dernier, lorsque le Pérou se battait. contre les insurgés de gauche.

Vizcarra a également déclaré qu’il lancerait un programme pour distribuer un paquet de nourriture à 2,5 millions de familles pauvres, qui se fera “maison par maison”. Ce plan s’ajoute à la livraison d’espèces à quelque 3,5 millions de ménages.

Le président a également déclaré que le gouvernement de la Chine, le pays où le virus a éclaté, a offert son soutien au Pérou pour faire face à la maladie et qu’il coordonne avec les gouvernements de la région l’achat conjoint d’équipement et de fournitures sanitaires.

