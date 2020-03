Le Pérou exempte la patrouille militaire de coronavirus de sa responsabilité pénale

Le Pérou a exempté ce samedi de sa responsabilité pénale les militaires et les policiers qui blessent ou tuent des personnes en patrouillant dans les rues pour faire respecter la quarantaine nationale obligatoire pour le coronavirus, selon une loi publiée au Journal officiel.

<< Le personnel des Forces armées et de la Police nationale du Pérou est exempté de toute responsabilité pénale qui, dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles et dans le recours à ses armes ou à d'autres moyens de défense, de manière réglementaire, provoque des blessures ou la mort >>, établit la loi publiée dans le journal officiel El Peruano.

Le Pérou est soumis à un isolement obligatoire et à un couvre-feu de nuit à partir du 16 mars (et jusqu’au 12 avril). Cependant, plus de 26 000 personnes ont été arrêtées samedi pour avoir violé l’interdiction dans les rues, bien qu’elles aient été libérées peu après.

À la suite de la publication du décret, le Ministère de la défense a averti les médias sociaux, avec des vidéos à l’appui, que les officiers en uniforme agissaient selon le “principe de la légitime défense” s’ils utilisaient la force lorsqu’ils patrouillaient dans les rues du pays.

“La loi autorise les forces armées à recourir à la force pour garantir le respect de l’état d’urgence pour arrêter COVID19. Si (l’armée) est en danger, elle peut appliquer le principe de la légitime défense”, a indiqué le ministère dans un communiqué. tweet.

Cette loi pourrait susciter la controverse dans un pays où des membres des forces de sécurité ont commis des crimes contre l’humanité et d’autres crimes graves contre des civils innocents dans leurs opérations contre les guérilleros maoïstes du Sentier lumineux, entre 1980 et 2000.

Jusqu’à présent, il y a 671 cas confirmés de coronavirus dans le pays et 16 décès depuis sa première détection le 6 mars.

L’état d’urgence comprend le couvre-feu entre huit heures du soir et cinq heures du matin, et la restriction de la circulation des véhicules 24 heures sur 24, sauf dans des cas exceptionnels. Les cours scolaires et universitaires sont également suspendus.

Il y a quelques jours, une vidéo d’un capitaine de l’armée qui a battu un garçon qui avait violé le couvre-feu a été diffusée dans la ville de Piura, dans le nord du pays. L’officier n’a pas été sanctionné.

Pendant ce temps, à Puno, sur les rives du lac Titicaca, un fonctionnaire a été arrêté après avoir délibérément renversé son camion avec un soldat qui lui avait ordonné de s’arrêter. Le militaire est décédé lors de son transfert à l’hôpital.