Le Pérou signale à nouveau son premier cas confirmé de coronavirus

LIMA, 6 mars (.) – Le président péruvien Martín Vizcarra a annoncé vendredi le premier cas confirmé de nouveau coronavirus COVID-19 dans le pays: un homme de 25 ans ayant des antécédents de voyage récent en Espagne, en France et en République tchèque .

Le groupe LATAM Airlines, Latam Pérou, a déclaré dans un communiqué que la personne concernée était un travailleur de l’entreprise qui était en vacances en Europe.

Le Pérou est devenu le septième pays d’Amérique latine, dont le Brésil, le Mexique et l’Argentine, avec un cas de virus qui est apparu pour la première fois dans une ville de Chine à la fin de l’année dernière.

Dans un message à la nation diffusé à la télévision, le président Vizcarra a déclaré que la santé du jeune était stable et qu’il était traité par du personnel spécialisé.

“Nous avons organisé par le biais du ministère de la Santé toutes les mesures qui correspondent du point de vue médical pour que ce patient, qui est stable, bénéficie de soins complets”, a indiqué le président du Palais du gouvernement.

Latam Pérou, qui est l’acteur le plus pertinent sur le marché local, a indiqué que la personne atteinte de coronavirus avait effectué tous ses vols de vacances, y compris le retour au Pérou, avec d’autres compagnies aériennes.

“Depuis son retour au Pérou de ses vacances, il n’est pas retourné travailler dans notre entreprise, car il a été signalé qu’il avait fait une pause médicale”, a-t-il expliqué.

Le nouveau coronavirus serait originaire d’un marché qui vendait des animaux sauvages dans la ville chinoise de Wuhan. Le nombre de personnes infectées a grimpé à environ 100 000 dans le monde et plus de 3 000 personnes sont décédées, tandis que le virus se répand dans le monde et frappe les marchés financiers.

Vizcarra a appelé les Péruviens à rester calmes et a demandé de s’appuyer sur le système de santé et de prévention des coronavirus du pays, deuxième producteur mondial de cuivre.

“Les protocoles ont été activés dans les aéroports, ainsi que dans les lieux avec le plus grand nombre de touristes, terminaux maritimes et terrestres. L’approvisionnement en matériel de lutte contre les infections est garanti” par le coronavirus, a indiqué le président.

Peu de temps après, la ministre de la Santé Elizabeth Hinostroza a déclaré que l’homme infecté par le virus, qui avait des problèmes respiratoires le 4 mars, était “à la maison” et que sa famille était surveillée par du personnel de santé. Le jeune homme était entré dans le pays le 26 février, a-t-il ajouté.

La ministre de l’Économie et des Finances, María Antonieta Alva, a déclaré il y a quelques jours que l’impact du coronavirus dans le pays andin sera “limité” et qu’un investissement public plus important contribuera cette année à maintenir la croissance économique locale.

La Chine est le premier partenaire commercial du Pérou, auquel elle envoie principalement des minéraux et des produits agro-exportateurs.

