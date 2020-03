Le peso chilien chute fortement en raison des turbulences mondiales; les autorités appellent le calme

Par Fabian Cambero et Froilan Romero

SANTIAGO, 9 mars (.) – Le peso chilien a clôturé lundi un creux record face au dollar dans un climat d’incertitude sur les marchés mondiaux en raison de la propagation du coronavirus et de la chute des prix du pétrole.

La monnaie locale a clôturé les opérations avec une baisse de 1,82% à 841,50 / 841,80 unités pour un dollar, bien qu’au début de la séance elle ait atteint une perte de 1,95%.

Le ministre des Finances, Ignacio Briones, a appelé à ne pas réagir de manière excessive à la forte circulation des marchés étrangers, bien qu’il l’ait décrite comme “importante” et a admis que son effet serait transféré à l’économie locale.

“Il y a des mouvements importants, des volatilités importantes sur les marchés financiers internationaux qui nous impactent, mais en tant que gouvernement et en tant qu’Etat du Chili, nous avons les mécanismes institutionnels pour réagir, nous avons les mécanismes de coordination”, a-t-il déclaré.

Dans le même temps, la Banque centrale a déclaré dans un communiqué qu’elle disposait des “instruments” pour faire face à la situation et a souligné que des facilités extraordinaires pour la fourniture de liquidités en pesos et en dollars étaient appliquées, qui pouvaient être adaptées aux besoins de l’économie.

“Le programme d’intervention sur les changes est toujours en vigueur et peut être réactivé face à une résurgence de la volatilité d’origine interne; la politique monétaire est dans une disposition clairement expansive et dispose d’un espace pour réagir aux changements des perspectives d’inflation”, a-t-il déclaré.

