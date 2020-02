Le petit ami de Francisca Lachapel lui raconte son offre en racontant son histoire d’amour

Francisca Lachapel raconte son histoire d’amour et est dite «offerte» Peu de gens comme la fiancée du présentateur dominicain Donne des détails dans Awake America comment elle est tombée amoureuse de l’homme d’affaires

La célèbre présentatrice de télévision dominicaine Francisca Lachapel a fait fureur sur les réseaux sociaux après la publication d’une vidéo où elle parle de son histoire d’amour avec son petit ami, l’italien Francesco Zampogna, mais quelque chose s’est mal passé et les gens l’ont appelé «offert» , nous vous donnons ici les détails de ce qu’il a dit devant les caméras.

C’était dans le programme Awake America où Francisca Lachapel a raconté l’histoire d’amour avec son fiancé, mais les utilisateurs n’étaient pas satisfaits de l’histoire et certains d’entre eux l’ont appelée «offerte», cependant, elle donne des détails étape par étape sur la façon dont elle est tombée amoureuse Italien

Francesco Zampogna est né aux États-Unis, mais il est d’origine italienne, c’est un homme d’affaires reconnu qui aime le sport, cependant, il n’est pas apprécié par la majorité du public qui suit Francisca Lachapel et a été noté dans les réseaux sociaux dans divers publications

La vidéo où la présentatrice dominicaine raconte son histoire d’amour peut être vue sur le compte Instagram de @despiertamerica et jusqu’à l’après-midi de ce lundi 17 février 2020 a dépassé 101300 vues et des dizaines de commentaires des adeptes de Francisca Lachapel .

Dans la vidéo, Francisca Lachapel a une interaction avec son fiancé et révèle qu’ils se sont rencontrés dans un salon de beauté. Puis il révèle qu’il a continué à regarder dans le miroir et a dit: “tu es sexy.”

Puis elle lui demande pourquoi les sept premiers rendez-vous étaient avec ses amis auxquels il répond qu’ils sont de sa famille et que si l’un d’eux ne donne pas son approbation, il ne ferait rien.

Toujours dans l’interview, il révèle comment il a réalisé qu’elle était l’amour de sa vie et qui est devenu son complice pour obtenir la bague de fiançailles et a dit que c’était Satcha Pretto.

Dans la même vidéo, ils ont révélé les aspects du moment où Francesco Zampogna a demandé à Francisca Lachapel de se marier à Dubaï, ils ont même plaisanté parce qu’elle se souvenait qu’elle avait mal prononcé quand elle a dit “Budai”.

Puis il a dit qu’avant de demander le mariage, il n’était pas nerveux, jusqu’au moment où il l’avait devant lui et là, il a commencé à trembler lors de l’événement.

Elle lui a alors demandé sa réaction s’il avait dit non et il a répondu qu’il avait déjà un chameau prêt à revenir et qu’il le ferait dans la voiture.

Déjà à la fin de la vidéo, Francisca Lachapel a avoué qu’elle se sentait chaude et donc l’interview s’est terminée, mais ce n’était pas tout du miel sur des paillettes, car dans la section commentaires du compte-rendu du programme, les gens lui ont dit qu’on lui avait proposé, par ce qui pour certains a changé le concept dans lequel ils avaient aujourd’hui la promesse du pilote dominicain.

Les commentaires pour Francisca n’étaient pas des plus gentils: “Elle s’est pratiquement offerte à lui”, “Je n’aime pas ce tigre pour Francisca. Je pense qu’elle veut raccrocher à la célébrité.” “Elle a été offerte. Mais j’espère qu’au bout du chemin, elle se retrouvera dans une histoire heureuse, nous avons tous le droit”, “Ce qui est offert.”

