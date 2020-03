Le petit ami de Lady Beans, le coronavirus, donne de bonnes nouvelles Mirian Celaya

Lady Frijoles présume qu’au milieu de la crise de santé des coronavirus, elle a déjà un petit ami Mirian Celaya montre sur Facebook qu’elle a trouvé l’amour chez un homme nommé Víctor Rodríguez Met à jour sa photo de profil et reçoit des commentaires d’amis et de son nouveau partenaire

Copain de Lady Beans. Au milieu de l’urgence du coronavirus (Covid-19), la Hondurienne Mirian Celaya, mieux connue sous le nom de Lady Frijoles, a donné une nouvelle via les réseaux sociaux: elle a révélé qu’elle avait déjà un petit ami, ceci après avoir mis à jour sa photo de profil sur Le 16 mars dernier, un homme identifié comme Víctor Rodríguez lui a écrit un message d’amour.

Compte tenu de cela, la célèbre Lady Frijoles a répondu avec un autre écrit plein de passion, alors on découvre qu’elle a déjà quelqu’un pour lui donner de l’amour pendant cette crise de santé qui existe partout dans le monde pour Covid-19.

La publication a été réalisée par Mirian Celaya via son compte Facebook personnel Mirian Rodríguez, la Hondurienne et autrefois migrante, a mis à jour sa photo de profil et a utilisé un collage de plusieurs de ses images, avec des coeurs rouges autour d’eux, jusqu’au matin du Ce 24 mars, j’ai eu environ 25 likes et j’adore les réactions.

Les premiers commentaires reçus par Lady Frijoles sont venus de Víctor Rodríguez qui lui a dit: “Je t’aime, ma belle princesse”, un texte qui était accompagné d’un cœur fait avec les mots Love you. Puis Mirian Celaya a répondu avec un emoji d’un homme avec la chemise rouge de l’équipe de Manchester United en Angleterre, et autour de lui des coeurs rouges.

Immédiatement, Lady Frijoles a répondu par un “merci mon amour”, il s’ensuit donc que le Hondurien ne s’est pas soucié de la crise provoquée par le coronavirus pour trouver l’amour et se sentir plus protégé en période de quarantaine. Dans la section des commentaires, d’autres hommes lui ont écrit et il n’a répondu que par “merci mes amis”.

Comme vous vous en souviendrez, Mirian Celaya a acquis une grande renommée lorsqu’elle est arrivée au Mexique grâce à la caravane des migrants qui a tenté d’entrer aux États-Unis, car ils lui ont offert de la nourriture à titre d’aide humanitaire et elle l’a rejetée. La nourriture offerte était des haricots, d’où le surnom de Lady Beans.

Ensuite, la femme a dû se retirer dans son pays car elle a même reçu des menaces de la part de certains internautes qui ont réussi à la localiser via les réseaux sociaux.

En arrivant dans son pays, elle a obtenu un emploi d’hôte dans un programme célèbre dans son pays et a été accueillie à Las Doñas, où elle semble divertir ses disciples. Même sur son compte Facebook, il a publié plusieurs photos où il porte un microphone lors d’une transmission.

Même la sœur de Lady Frijoles lui a dit qu’il était très beau: “Très beau beau-frère, que Dieu vous bénisse toujours et bénisse votre travail et ma sœur”, a répondu Victor, “Merci, belle-sœur. Que Dieu vous bénisse, vous êtes toujours apprécié.”

L’un des commentaires qu’il a reçus de ses followers sur les apparitions télévisées est le suivant: “Je vous félicite, vous êtes une femme exemple qui se bat pour faire avancer votre famille et que Dieu vous bénisse.”

Sur d’autres photographies, il apparaît sur un téléviseur tout en faisant semblant de faire fonctionner un appareil photo et bien d’autres cartes postales où il sort avec sa famille, mais celle qui a le plus retenu l’attention est celle dans laquelle son proche lui envoie des messages.

Pour sa part, sur la page de Víctor Rodríguez, vous pouvez voir qu’il a également reçu des messages d’amour de Lady Frijoles. Dans une photo qu’il a mise à jour sur son profil le 18 février, l’homme a publié le message suivant: «Dieu est bon et chaque jour qui passe, je suis reconnaissant à papa Dieu de m’avoir fait travailler et en bonne santé et pour la personne qui m’aime et m’aime. respect ».

Puis Mirian Celaya lui a commenté: “Beau mon amour, que le Seigneur te bénisse, que Dieu te garde dans ton travail. Je t’aime”, alors il a répondu: “Je t’aime aussi, ma belle princesse.”