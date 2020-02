Le pétrole brut s’approche d’un maximum d’un mois en raison de menaces d’approvisionnement

LONDRES, 20 février (.) – Les prix du pétrole Brent se sont maintenus jeudi au plus haut d’un mois, soutenus par les efforts de la Chine pour stimuler son économie, par une baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus, et des doutes sur l’approvisionnement au Venezuela et en Libye.

* À 9 h 39 GMT, l’indice de référence international Brent a gagné 7 cents, à 59,19 $ le baril, après avoir grimpé à 59,71 $ plus tôt dans la journée. Le West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 17 cents, à 53,46 $ le baril.

* La Chine a abaissé le taux de prêt de référence jeudi, dans une tentative des autorités de réduire les coûts de financement des entreprises et de soutenir son économie touchée par les coronavirus. Le pays est le deuxième plus grand consommateur de pétrole brut au monde et le principal importateur.

* Le Hubei, épicentre de l’épidémie, a signalé 349 nouveaux cas confirmés, le chiffre le plus bas depuis le 25 janvier. Le nombre de décès dans la province a augmenté de 108, contre 132 la veille.

* Le gouvernement de Donald Trump a sanctionné cette semaine une unité de la compagnie pétrolière russe Rosneft pour ses liens avec la PDVSA appartenant à l’État vénézuélien, une décision qui pourrait encore réduire les exportations de pétrole brut du pays d’Amérique du Sud, membre de l’OPEP.

* Dans le même temps, le conflit en Libye, qui a provoqué des blocages dans ses ports et champs pétroliers, ne montre aucun signe de résolution.

* Aux États-Unis, les chiffres de l’API ont montré une augmentation plus importante que prévu des stocks de brut, ce qui a en partie stoppé la hausse du baril. Les chiffres officiels de l’EIE seront publiés plus tard jeudi.

(Rapport supplémentaire de Koustav Samanta à Singapour; édité en espagnol par Janisse Huambachano)