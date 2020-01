Le “pharaon” égyptien Mohamed Ali: “Nous sommes nombreux à aller pour Al Sisi” | En vedette

Mohamed Ali, connu sous le nom de “pharaon” égyptien qui a mis le président Abdelfatah al Sisi en échec depuis son luxueux refuge à Barcelone, réapparaît dans une interview avec Efe pour annoncer un plan conjoint d’exilés politiques pour “sauver l’Egypte” des “griffes” du dictateur “avec des marches de masse convoquées pour ce 25 janvier.

“C’est déjà le dernier chapitre de cette telenovela. Nous sommes face à la révolution. Le programme (de transition) est signé, l’opposition mobilisée et en un seul bloc, et il n’y a qu’un dernier point: que le peuple égyptien descende dans les rues. Maintenant ils ont le dernier mot, nous avons déjà fait ce que nous pouvions “, raconte cet acteur et homme d’affaires.