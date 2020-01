Le pilote automobile John Andretti décède à 56 ans

30 janvier (.) – John Andretti, pilote des séries de course automobile IndyCar et NASCAR, est décédé à 56 ans après une longue bataille contre le cancer, a rapporté jeudi l’équipe d’Andretti Autosport.

Andretti, membre d’une famille bien connue liée au sport automobile, a remporté des victoires dans les séries CART, IMSA GTP, Rolex Sports Car Series et NASCAR.

Il était le fils d’Aldo Andretti et le neveu de Mario Andretti, frère jumeau d’Aldo et vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis. Il était également cousin du pilote IndyCar Marco Andretti.

“Le cœur brisé, nous partageons le fait que John Andretti a perdu sa bataille contre le cancer aujourd’hui”, a déclaré Andretti Autosport dans un communiqué.

“John était un mari et un père affectueux, un fils désintéressé et un cousin fiable. C’était un philanthrope, un défenseur sportif, un coéquipier dévoué, un compétiteur motivé et, surtout, un ami très cher”, a ajouté l’équipe.

Andretti a passé des décennies à collecter des fonds pour l’hôpital pour enfants Riley dans l’Indiana, et lorsqu’il a été diagnostiqué pour la première fois avec un cancer du côlon en 2017, il a utilisé sa figure pour aider à propager la prévention et la détection précoce de la maladie.

(Rapport de Rory Carroll à Los Angeles. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)