Le plan de la dette entre dans une phase clé: il définit les obligations à restructurer

De la visite de Alberto Fernandez pour l’Europe en quête de soutien dans la négociation avec le Fonds monétaire et après la réunion du ministre de l’économie, Martin Guzmanà Rome avec son propre Kristalina Georgieva, chef du FMI, les temps de la restructuration de la dette commencent à s’accélérer.

Le processus entrera, la semaine prochaine, dans une étape clé des définitions. D’une part, l’arrivée de la mission du FMI dirigée par Luis Cubeddu dans lequel des progrès seront réalisés dans les détails du plan de viabilité de la dette que Guzmán présentera pour ces jours au Congrès.

Dans le même temps, nous devons procéder sur des questions opérationnelles, telles que la sélection des banques de placement et des agents qui aideront à l’échange. Bien qu’il s’agisse d’une étape de routine, prévue dans le calendrier pour lequel différentes entités ont déjà été invitées, il s’agit tout de même d’un pas en avant critique: ceux qui sont élus auront pour tâche de sonder les investisseurs, afin de rendre compatibles leurs différents intérêts et de les traduire dans une offre capable d’atteindre les niveaux d’adhérence nécessaires dans chaque série.

C’est un objectif difficile. En principe, la mise maximale de Guzmán est une restructuration aussi large que possible. Autrement dit, il comprend à la fois les obligations émises pendant l’administration de Mauricio Macri avec les clauses d’action collective (CAC) à 66% ainsi que les obligations précédentes, telles que le PAR et Discount résultant de l’échange de 2005 et qui ont des clauses d’adhésion minimum plus exigeant (75%). Cette stratégie comporte des risques et des avantages. L’un des principaux dangers est évidemment de ne pas atteindre la majorité nécessaire pour ces titres. D’un autre côté, cela pourrait être une alternative pour réduire les pertes des fonds d’investissement avec des participations importantes – et une capacité de blocage – des obligations émises au cours des quatre dernières années, telles que Templeton, Pimco ou Blackrock. L’hypothèse est que plus la base d’endettement à restructurer est large, plus les prélèvements.

“Le plan est que parmi tout, le plus complet possible mais c’est quelque chose qui fait l’objet d’une enquête avec les fonds. Cela dépend de la perméabilité qu’il montre. Ce n’est pas un dossier clos”, a expliqué une source liée à la négociation. “La seule chose inamovible est de nettoyer toutes les expirations de ces quatre années et de les jeter en avant. C’est la priorité, qui expire plus tard, si vous pouvez aussi vous améliorer”, a-t-il ajouté.

En ce sens, il est connu, L’objectif du gouvernement n’est pas de devoir rembourser la dette jusqu’à la fin du mandat en cours, tant aux créanciers privés qu’au Fonds monétaire lui-même. Même Guzman a surpris le Vatican avec sa demande au Club de Paris de réduire également le taux d’intérêt de la dernière échéance de mai, pour 1 923 millions de dollars.

Dans le cas du FMI, en attendant, un nouveau prêt serait convenu pour annuler les échéances actuelles du prêt décaissé pour 44 000 millions de dollars., ce qui impliquerait en pratique une extension du terme. Bien entendu, encore une fois, ces décaissements seraient soumis à la réalisation des objectifs. Ce n’est pas, en tout cas, la plus grande difficulté dans les négociations.

Oui, ce sont les relations avec les obligataires, qui ces derniers jours ont donné des indications claires d’une flexibilité limitée dans l’acceptation des prorogations et des suppressions.

En particulier, eL’échange de la double obligation ou AF20, qui a non seulement entraîné un faible niveau d’adhésion, mais aussi le titre principal résultant de l’opération, le TX21 qui ajuste pour CER plus 1%, a fait ses débuts sur le marché, ce qui indique également l’inquiétude des investisseurs. sur le marché du peso.

«L’obligation a fonctionné au prix de 87 $, ce qui représente un taux réel de 11%. C’est un niveau de taux qui intègre déjà la possibilité que les choses ne se résolvent pas bien sur le marché du peso », a expliqué un opérateur. C’est-à-dire qu’une solution à l’échéance du 13 février n’est pas trouvée qui évite une avalanche de pesos potentiellement déstabilisateurs de l’équilibre précaire des changes et qui met en échec le chemin de la réduction des taux d’intérêt.

Ainsi, la section qui semblait relativement sur la bonne voie est celle qui déclenche désormais toutes les alertes du marché, tandis que les avances pour la restructuration de la dette en dollars, avec le Fonds monétaire et même avec le Club de Paris passent, à un moment donné, à attendre le résultat des opérations les plus urgentes.