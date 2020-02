Le plan de paix américain “viole le droit international”, selon un projet palestinien à l’ONU

Un projet de résolution palestinien distribué mardi aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU “regrette” que le plan de paix américain pour le Moyen-Orient “viole le droit international”, selon une copie du texte obtenu par l’..

Présenté le 28 janvier par le président américain Donald Trump, ce plan va également à l’encontre des résolutions de l’ONU adoptées jusqu’à présent et “sape les droits inaliénables et les aspirations nationales du peuple palestinien, y compris l’autodétermination et l’indépendance”. , ajoutez la proposition.

Après les négociations, le texte devrait être voté par le Conseil de sécurité le 11 février lors d’une visite au siège de l’ONU du président palestinien Mahmoud Abbas. Cependant, les États-Unis devraient le rejeter en utilisant leur droit de veto.

Mais les diplomates soutiennent que les Palestiniens peuvent demander un vote à l’Assemblée générale des Nations Unies (où le veto n’existe pas) comme cela s’est produit fin 2017, lorsque la décision de Washington de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d’Israël a été condamnée.

Le projet de texte palestinien, transmis au Conseil de sécurité par la Tunisie et l’Indonésie, deux États membres non permanents, “souligne également l’illégalité de toute annexion du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est”.

Il est précisé que cela constituerait “une violation du droit international en sapant la viabilité d’une solution à deux Etats et en remettant en cause la perspective d’une paix juste, durable et globale”.

Abbas a annoncé samedi la rupture de “toutes les relations” avec Israël et les États-Unis, y compris la coopération en matière de sécurité, à la suite du plan de paix américain. Cela soulève un État palestinien sans la vallée du Jourdain, annexé à Israël ainsi qu’aux colonies israéliennes, et avec une capitale reléguée à la périphérie de Jérusalem-Est.

Les Palestiniens ont comme condition fondamentale la solution de deux États qui incluent un État palestinien à l’intérieur des frontières existant avant la guerre des Six Jours de 1967, quand Israël a occupé la Cisjordanie et Gaza – et Jérusalem-Est, une partie de la ville sainte où les Palestiniens veulent installer leur capitale.