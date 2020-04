Le plan du gouvernement pour sauver les entreprises de la pandémie: quels secteurs et quels travailleurs bénéficieront des mesures

Par un décret, le gouvernement a créé le programme d’aide d’urgence au travail et à la production pour les employeurs et les travailleurs touchés par l’urgence sanitaire, qui comprend plusieurs avantages: parmi eux, le report – ou la réduction – de jusqu’à 95% du paiement des cotisations patronales et allocation salariale compensatoire pour les travailleurs.

Quels sont les avantages

– Report ou réduction jusqu’à 95% du paiement des cotisations patronales au Système argentin intégré de sécurité sociale. Il s’adresse aux employeurs qui ne dépassent pas 60 travailleurs contractuels (ceux qui le dépassent, doivent promouvoir la procédure préventive de crise)

– Affectation compensatoire au salaire, pour tous les travailleurs des entreprises de 100 salariés maximum. Oui assistance pour l’urgence sanitaire, par Repro pour les travailleurs du secteur privé dans les employeurs de plus de 100 employés.

– Système complet d’allocations de chômage

Il sera accessible aux entreprises qui remplissent l’une des trois conditions suivantes:

– Activités économiques gravement touchées dans la zone géographique où elles sont exercées.

– un nombre important de travailleurs infectés par le coronavirus Covid-19 ou qui sont en isolement obligatoire ou agréés (en raison de leur appartenance à un groupe à risque ou des obligations familiales)

– une réduction substantielle de son chiffre d’affaires après le 20 mars 2020.

Quel est le montant des indemnités pour le paiement du salaire

– Pour les employeurs de jusqu’à 25 travailleurs: 100% du salaire net, avec une valeur maximale d’un salaire minimum et de vie mobile valide (16 875 $)

– Pour les employeurs de 26 à 60 travailleurs: 100% du salaire net, avec une valeur maximale allant jusqu’à 75% du salaire minimum actuel et du salaire mobile.

– Pour les employeurs de 61 à 100 travailleurs: 100% du salaire net, avec une valeur maximale allant jusqu’à 50% du salaire minimum actuel et du salaire mobile.

Combien est couvert par le salaire dans le cas des entreprises de plus de 100 employés

Dans le cas des entreprises de plus de 100 employés, cela se fera via Repro. La prestation aux travailleurs aura un minimum de 6 000 $ et un maximum de 10 000 $.

Quelles entreprises sont exclues

– Entreprises ou personnes exerçant les activités et services déclarés essentiels. Le chef du Cabinet des ministres établira des critères et activités objectifs pour déterminer l’aide à recevoir.

Qui contrôlera les exigences

– Les employeurs touchés par les avantages sociaux doivent accréditer auprès de l’AFIP, la masse salariale du personnel touché et leur implication dans les activités réalisées. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale examinera les informations et la documentation soumises par l’entreprise, pourra révéler des données supplémentaires et organiser des visites d’évaluation.