Le plan frustré de Kylian Mbappé pour vaincre Lionel Messi et la révélation d'un joueur de Barcelone

L'astuce a expliqué que cette dernière saison, surtout après avoir remporté le Coupe du monde de RussieIl sentait que ses coéquipiers le voyaient déjà comme un homme et non plus comme un jeune: «(Quand tu as 18 ans) Tu dois respecter une certaine forme de hiérarchie et donner le ballon au meilleur. Maintenant, ils me donnent le ballon et je profite davantage de mon opportunité parce que je l'ai essayé"