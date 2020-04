Le plasma des patients ayant récupéré COVID-19 peut-il traiter les malades?

Depuis le 28 mars, au moins 11

patients gravement malades avec COVID-19 dans les hôpitaux de New York et de Houston

est devenu le premier aux États-Unis à recevoir une expérience prometteuse

traitement. Mais la thérapie, nouvellement autorisée pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration des États-Unis, n’a pas été concoctée

dans un laboratoire pharmaceutique. Elle est venue du sang d’autres patients, ceux

qui se sont rétablis de l’infection par le coronavirus.

Le traitement est convalescent

plasma, composant liquide du sang prélevé sur une personne qui a survécu à une

infection, dans ce cas COVID-19. Les États-Unis étant désormais en tête du monde

dans les cas confirmés de la maladie – et aucun

traitements encore – les chercheurs sont ici

course pour mettre en place des essais cliniques pour tester l’efficacité du plasma convalescent contre

SARS-CoV-2, le virus qui cause COVID-19. Si le traitement est bénéfique, cela

pourrait conduire à l’approbation de la FDA pour une utilisation plus large.

Un vaccin contre le SRAS-CoV-2 est au mieux dans plus d’un an (SN: 2/21/20). En essayant de gérer COVID-19 au cours des prochains mois,

la question est «quel type de traitements pourrions-nous administrer qui pourraient

tronquer cette pandémie? dit le pathologiste John Roback de l’Université Emory

École de médecine d’Atlanta, qui fait des recherches sur la médecine transfusionnelle. Le haut

les candidats sont des médicaments déjà approuvés pour traiter des maladies comme le paludisme

qui pourraient être réutilisés pour COVID-19

(SN: 3/10/20) et plasma convalescent,

il dit.

Un journalisme de confiance a un prix.

Les scientifiques et les journalistes partagent une croyance fondamentale dans l’interrogation, l’observation et la vérification pour atteindre la vérité. Science News rend compte de recherches et de découvertes cruciales dans toutes les disciplines scientifiques. Nous avons besoin de votre soutien financier pour y arriver – chaque contribution fait une différence.

Abonnez-vous ou faites un don maintenant

Défense des anticorps

Pour combattre un virus, l’immunité

le système développe des anticorps, des protéines qui se lient à des parties du virus et entravent

l’infection. Lorsqu’une personne fabrique des anticorps en réponse à une infection ou

recevoir un vaccin, c’est ce qu’on appelle l’immunité active. La montée initiale en anticorps

la production peut prendre environ une semaine ou deux, mais une fois que cela s’est produit, le système immunitaire

le système sera en mesure de répondre rapidement à la prochaine exposition au virus. Pour

certains virus et vaccins, l’immunité active peut durer des décennies, voire toute la vie.

Plasma convalescent, également

appelée thérapie passive par anticorps, est un type d’immunité passive. Il peut fournir

anticorps immédiatement, mais les protéines ne dureront que pendant une courte période de

temps, semaines à peut-être quelques mois.

“Nous utilisons le riche en anticorps

plasma du patient convalescent… pour prévenir l’infection ou traiter l’infection

chez un autre patient », explique Jeffrey Henderson, médecin spécialiste des maladies infectieuses

et scientifique à la faculté de médecine de l’Université de Washington à St. Louis.

Mise en place d’essais cliniques

Henderson fait partie d’un groupe

de chercheurs américains travaillant à la mise en place d’essais cliniques sur le plasma convalescent,

appelé le National

Projet de plasma convalescent COVID-19.

Il est prévu de tester le plasma dans trois groupes différents.

Un essai clinique randomisé

est conçu pour déterminer si le plasma peut prévenir l’infection chez les personnes

exposé à COVID-19 par un contact étroit, comme un membre de la famille, dit le projet

membre Shmuel Shoham, un médecin des maladies infectieuses à Johns Hopkins

École universitaire de médecine. L’essai testera le plasma récupéré

Patients COVID-19 contre placebo – plasma prélevé sur des patients avant décembre

Début de l’épidémie en 2019, dit-il.

Un autre essai est prévu pour tester

si le plasma peut garder les personnes atteintes d’une maladie modérée qui sont à l’hôpital

d’avoir besoin de soins intensifs, dit Shoham. Et un troisième essai vise à étudier

si la thérapie aide les patients les plus gravement malades. Le projet attend

sur un feu vert de la FDA pour commencer l’inscription des patients dans tous les essais.

Voir toute notre couverture de la nouvelle épidémie de coronavirus 2019

Essais cliniques contrôlés

sont nécessaires pour obtenir des réponses définitives sur l’arrêt du plasma de convalescence

maladie ou améliorer les symptômes de COVID-19, et quelles personnes il pourrait aider

plus. Mais un regard sur l’histoire des maladies infectieuses, décrite dans un

commentaire du 1er avril dans le Journal of

Investigation clinique, fournit de nombreux cas dans lesquels passive

la thérapie par anticorps semble prévenir ou améliorer les infections. Du plasma de convalescence a été utilisé pour aider à stopper les épidémies

de la rougeole et des oreillons avant que les vaccins ne soient disponibles, et il existe des preuves

que ceux qui ont obtenu le plasma pendant la pandémie de grippe de 1918 étaient moins

susceptibles de mourir.

Le plasma convalescent a également

été mis à profit contre le SRAS et le MERS, les deux autres épidémies de coronavirus. Mais

les études qui ont montré un certain avantage n’ont pas comparé le fonctionnement du traitement

contre un placebo. C’est également vrai pour les premières études sur l’utilisation du plasma

pour traiter COVID-19. Chez un, cinq patients gravement malades avec COVID-19 et sur

la ventilation mécanique a reçu du plasma convalescent 10 à 22 jours après son admission

dans un hôpital de Shenzhen, en Chine. Au 25 mars, trois des patients avaient obtenu leur congé, après un peu plus de 50 jours à l’hôpital, et deux

étaient dans un état stable 37 jours après la transfusion, selon les chercheurs

27 mars à JAMA. Bien que le

les patients se sont améliorés, ils avaient également obtenu des médicaments antiviraux, il n’est donc pas clair

quelle thérapie, le cas échéant, a eu un impact.

Questions sur le plasma

Aux États-Unis, du sang

les banques et les hôpitaux se préparent à collecter le plasma des personnes qui se sont rétablies

de COVID-19. La Croix-Rouge a mis en place un formulaire de demande de donateur pour les personnes qui souhaitent apporter du plasma. Le COVID-19 national

Convalescent Plasma Project a également des informations sur la façon de s’inscrire

donner du plasma.

Pour la clinique américaine

essais, les chercheurs examineront le plasma donné pour déterminer

s’il contient des anticorps neutralisants, dit Henderson. Ce type de

l’anticorps empêche le virus de pénétrer dans une cellule hôte, arrêtant ainsi la

infection. Jusqu’à présent, les données suggèrent que la protéine de pointe, une protéine particulière dans

SARS-CoV-2 que le virus utilise pour se lier à une protéine des cellules humaines (SN: 2/3/20),

est une cible d’anticorps neutralisants.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Les chercheurs soupçonnent que

c’est ce type d’anticorps qui rend le plasma convalescent efficace. Et ça aussi

des conseils sur l’utilisation du plasma peuvent être les plus bénéfiques.

Au début de la maladie, le

virus infecte les cellules et détourne les machines cellulaires pour faire de nombreuses copies de

lui-même. «Mais à mesure que la maladie progresse, les dommages tissulaires causés par le virus sont

plus difficile à inverser et n’est pas nécessairement inversé par quelque chose qui est

ne vise que le virus lui-même », comme les anticorps, explique Henderson. le

la réponse inflammatoire du corps peut contribuer aux dommages.

Cela ne signifie pas que la thérapie passive par anticorps n’aiderait pas une personne gravement malade avec COVID-19, dit-il. “Nous avons tellement de choses à apprendre, bien sûr, mais nous pensons que les anticorps peuvent empêcher le virus d’augmenter son nombre.”

Des essais cliniques de plasma convalescent commencent également dans d’autres pays. Alors que les médecins attendent les réponses des essais terminés, d’autres patients peuvent recevoir le traitement en vertu de l’autorisation d’urgence de la FDA. C’est formidable que les patients gravement malades et leurs médecins aient cette option, dit Shoham. En attendant, “nous essayons de … savoir si [convalescent plasma] fonctionne réellement.