Le plastique océanique sent bon les tortues de mer

Plastique. C’est partout dans l’océan. Et pour les tortues marines, c’est un tueur. Au moins mille meurent chaque année parce qu’ils avalent du plastique ou s’y emmêlent.

Alors pourquoi les tortues marines tombent-elles si souvent dans du plastique? Et pourquoi diable le mangent-ils? Les scientifiques pensaient que les tortues pouvaient penser qu’elles mordaient dans une méduse quand elles rencontraient des plastiques.

Et maintenant, une étude révèle que l’odeur du plastique peut également être attrayante. Les chercheurs ont exposé 15 tortues caouannes à différentes odeurs en laboratoire. Ils ont testé la réponse des animaux à l’odeur de la nourriture des tortues, de l’eau distillée, du plastique propre et aussi du plastique biofoulé – c’est-à-dire du plastique qui contient des organismes marins partout, ce qui est courant dans la mer et sur les plages.

«Il est assez rapidement occupé par les algues et d’autres organismes. Et ça ne prend pas très longtemps. Je veux dire, si vous laissez une bouteille d’eau en plastique assise sur le sable, même pendant une semaine, elle risque de se couvrir de ces organismes. Et une fois qu’il est recouvert et biofoulé, c’est ce qui le rend si appétissant pour les tortues. “

Kayla Goforth, Ph.D. étudiante en biologie à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

L’équipe de recherche a constaté que les tortues caouannes avaient des réponses similaires au plastique biofoulé comme à leur nourriture normale.

«Ils doivent donc venir respirer. Et nous savons qu’ils peuvent détecter les odeurs aéroportées. Alors, quand ils découvrent qu’il y a une odeur d’intérêt dans l’air, ils passent plus de temps à la surface avec leurs narines hors de l’eau… et nous avons constaté que les tortues passaient plus de temps avec leurs narines hors de l’eau quand il y avait cette odeur de plastique biofouled ou une odeur de nourriture. “

L’étude est publiée dans la revue Current Biology.[JosephBPfalleretal[JosephBPfalleretal Les odeurs des débris plastiques marins provoquent un comportement de recherche de nourriture chez les tortues marines]

Les chercheurs ne savent pas exactement ce qui rend l’odeur de plastique biofouling si savoureuse pour les tortues. Mais ils pensent qu’un composé appelé sulfure de diméthyle pourrait être le coupable.

«C’est un produit chimique que nous savons que les tortues marines peuvent détecter, et les oiseaux marins, et certains poissons sont également capables de le détecter. Et ils l’utilisent tous comme un repère d’alimentation. »

Alors la prochaine fois que vous vous apprêtez à acheter cette bouteille en plastique, souvenez-vous: elle pourrait se retrouver à l’intérieur d’une tortue de mer.

—Annie Sneed

