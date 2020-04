Le plus grand trou de la couche d’ozone se ferme dans l’Arctique

Twitter: @CopernicusECMWF

Le trou d’ozone dans l’Arctique, sans précédent par sa taille et sa durée, s’est fermé ces dernières semaines en raison de l’éruption d’air riche en ozone par la division du vortex polaire, un cyclone à grande échelle persistant dans la zone située au milieu et la haute troposphère et la stratosphère, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) a rapporté sur son compte Twitter.

Les scientifiques ont observé des signes de la formation d’un trou étrange en mars, un phénomène qu’ils attribuent aux basses températures au pôle nord, et au début d’avril, l’Agence spatiale européenne (ESA) a noté que le trou se développait et se développait de manière extraordinaire, car les niveaux d’ozone chutaient rapidement.

Cependant, le 23 avril, l’équipe du programme européen Copernicus d’observation et de surveillance de la Terre a annoncé que le trou avait été fermé.

Selon Euronews, la fermeture n’est pas liée à la réduction de la contamination due au confinement dans de nombreux pays pour empêcher la propagation du COVID-19, mais est due à une vague de chaleur qui a provoqué le vortex polaire, qui a été divisé en deux et fait des températures dans l’Arctique jusqu’à 20 ° C au-dessus de la normale pour cette période de l’année.

