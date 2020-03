Le plus petit dinosaure connu trouvé dans l’ambre

Le mot «dinosaures» évoque des images de reptiles féroces et énormes. Mais tous les «lézards terribles» n’étaient pas énormes. Une partie de leur succès repose sur le fait qu’ils sont de toutes formes et tailles. Et maintenant, les paléontologues ont révélé ce qui pourrait être le plus petit dinosaure de tous les temps.

Décrit par la paléontologue de l’Université des géosciences de Chine, Lida Xing et ses collègues dans une étude publiée mercredi dans Nature, le fossile vieux de 99 millions d’années a été découvert au Myanmar et fait partie d’un nombre croissant de fenêtres liées à l’ambre dans le monde mésozoïque. Les paléontologues travaillant dans le pays d’Asie du Sud-Est ont rencontré ces dernières années des queues de dinosaures, de petits oiseaux, de nouvelles espèces d’insectes et même des créatures marines qui se sont enfermées dans des gouttes de sève collante. Cependant, ce qui distingue cette dernière découverte, c’est à quel point elle est minuscule.

Le dinosaure récemment découvert, conservé dans une résine durcie pendant la période du Crétacé moyen du Mésozoïque, n’est représenté que par un crâne. De ses minuscules dents aux délicats anneaux de ses yeux, il ne mesure qu’environ un demi-pouce de long. Mais même si les fossiles enrobés d’ambre sont parfois difficiles à étudier – étant donné que les chercheurs doivent s’appuyer sur des techniques d’imagerie pour couper à travers les couches de résine – il est évident que cette petite créature était un oiseau denté qui a vécu pendant le règne de ses parents dinosaures. Xing et ses co-auteurs l’ont nommé Oculudentavis khaungraae – le genre étant dérivé de “oiseau à œil denté” en latin et l’espèce étant désignée en l’honneur du collectionneur de fossiles Khaung Ra, qui a fait don de l’article pour étude.

Rendu artistique d’Oculudentavis qui imagine à quoi il ressemblait en s’attaquant à un insecte. Crédits: Han Zhixin

La place exacte d’Oculudentavis dans l’arbre généalogique des oiseaux n’est pas tout à fait claire. Il semble que ce soit une forme relativement archaïque que les paléontologues appellent un oiseau tige – un oiseau proche du point où les oiseaux se séparent de leurs ancêtres des dinosaures à plumes. Là encore, des analyses supplémentaires ou des découvertes de fossiles pourraient changer la branche sur laquelle il est placé. Bien que Oculudentavis semble vraiment être un oiseau, dit le paléontologue du Bruce Museum Daniel Ksepka, “je ne serais pas surpris s’il se révélait tomber ailleurs dans la partie des oiseaux de l’arbre généalogique des dinosaures.” (Ksepka n’était pas impliqué dans le nouveau document.)

Ce que le co-auteur de l’étude le plus excité, Lars Schmitz, paléontologue des universités Claremont McKenna, Scripps et Pitzer, était les yeux du petit animal. “Je dois dire que l’anneau scléral d’Oculudentavis est tout simplement génial”, dit Schmitz, notant que les os fins et délicats de chaque œil sont en place et ne sont que légèrement déformés par la fossilisation. La disposition de ces os peut dire quelque chose sur le moment où Oculudentavis était actif. «Les os individuels de l’anneau ont une étrange forme de lézard. Et la taille proportionnelle de l’ouverture où aurait été l’élève suggère une activité diurne », explique Schmitz.

Dans la vie, Oculudentavis aurait été de la taille d’un petit colibri. Cette stature en fait le plus petit dinosaure mésozoïque jamais découvert, significativement plus petit que les autres prétendants au titre, tels que Fruitadens dans le Colorado. Et l’identification de petites espèces a une grande influence sur la façon dont les paléontologues reconstruisent le passé.

Les grands dinosaures ont été parmi les premiers à être découverts et à devenir célèbres. Non seulement ces espèces avaient des os solides capables de résister à la violence de la décomposition et de la préservation, mais (au début du 20e siècle en particulier), les musées et les paléontologues recherchaient intentionnellement de gros animaux imposants qui aideraient à construire des carrières et à stimuler la fréquentation des expositions. L’engouement scientifique pour les plus grands dinosaures était si grand que des squelettes informatifs et importants étaient parfois «chassés par la tête», car la collecte de crânes impressionnants était considérée comme plus critique pour la construction de collections. Mais les espèces miniatures étaient historiquement ignorées par les chasseurs de fossiles, ce qui signifie qu’il y a sans aucun doute de petites espèces qui attendent d’être trouvées.

Parallèlement à des découvertes dans d’autres localités, telles que les lits fossiles de la province du Liaoning en Chine, qui ont produit des dizaines de spécimens exquis, Oculudentavis et d’autres découvertes dans l’ambre du Myanmar ont commencé à rassembler une vue du monde des dinosaures qui diffère de ce qui a été assemblé à partir de spots classiques dans l’ouest américain. Et la nouvelle découverte est pertinente pour la gamme de tailles que les oiseaux ont traversées dans le temps. «J’ai été étonné de la taille de ce fossile», explique Ksepka. Un meilleur fossile corporel est nécessaire, bien sûr, mais Oculudentavis pourrait être plus petit que même les plus petits colibris modernes. Si cette possibilité se révèle être le cas, note Ksepka, cela signifierait que les oiseaux les plus grands et les plus petits de tous les temps ont disparu.

D’autres trouvailles comme Oculudentavis le suivront probablement. «Nous ne capturons actuellement qu’une petite fraction de la petite extrémité du spectre de taille, avec une image incomplète de la biodiversité à l’ère des dinosaures», explique Schmitz. Même dans des zones de production de fossiles relativement familières, les candidats les plus probables pour de nouvelles espèces seront relativement minuscules. Ces animaux sont tout aussi importants que les énormes montagnes d’os qui remplissent les salles des musées. Ce sont les fils qui ont contribué à former les écosystèmes sous les pieds des géants.