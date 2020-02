Le plus vieil homme du monde décède, un Japonais de 112 ans

TOKYO (AP) – Un Japonais qui a reçu son certificat du plus vieil homme du monde, le poing levé et un grand sourire au début du mois, est décédé. Il avait 112 ans.

Guinness World Records avait remis le certificat à Chitetsu Watanabe le 12 février. L’organisation et le salon funéraire responsables de ses funérailles ont confirmé mardi qu’il était décédé dimanche. La cause du décès n’a pas été rendue publique.

Dernièrement, il n’a pas pu manger et quelques jours avant sa mort, il avait de la fièvre et des problèmes respiratoires, a rapporté le journal Mainichi citant des sources de la famille.

Watanabe laisse dans le deuil ses cinq enfants, 12 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils, a ajouté le journal.

La famille de Watanabe n’a pas immédiatement répondu aux appels téléphoniques à son domicile.

Watanabe est né en 1907 et a travaillé à Taïwan pendant 18 ans. À son retour, sa ville natale, Niigata, dans le nord du Japon, a travaillé pour le gouvernement préfectoral jusqu’à sa retraite.

De plus, il cultivait des fruits et légumes sur la ferme familiale, aimait profiteroles et bonsaï, l’art traditionnel japonais des petits arbres sculptés.

Il avait l’habitude de dire que le secret de sa longévité était de continuer à sourire.

Guinness au Japon a présenté ses condoléances à la famille.

La personne la plus âgée du monde est également japonaise, Kane Tanaka, une femme de 117 ans.

Yuri Kageyama est sur Twitter à https://twitter.com/yurikageyama