Le PM russe a un coronavirus alors que les cas dépassent les 100 000

Moscou (.) – Le Premier ministre russe Mikhaïl Mishustin a annoncé jeudi qu’il avait été testé positif pour le coronavirus, le nombre de cas confirmés dans le pays dépassant les 100 000 après sa plus forte augmentation quotidienne.

Lors d’une réunion télévisée avec le président russe Vladimir Poutine, Mishustin a déclaré qu’il devait “observer l’auto-isolement” pour protéger ses collègues, suggérant un Premier ministre intérimaire intérimaire.

Poutine a rapidement signé un décret nommant le premier vice-Premier ministre Andrei Belousov en remplacement temporaire.

Le président a assuré à Mishustin que la signature du contrat COVID-19 “peut arriver à n’importe qui” et qu’aucune décision majeure ne serait prise sans sa contribution.

“J’espère que vous pourrez continuer à travailler”, a déclaré M. Poutine à Mishustin, le plus haut fonctionnaire russe à avoir été infecté.

“Appelez-moi dès que vous arrivez à l’hôpital”, a déclaré Poutine, qui a nommé Mishustin dans une décision surprise en janvier, choisissant l’ancien chef des services fiscaux obscur pour remplacer le premier ministre de longue date Dmitri Medvedev.

Poutine n’a tenu aucune réunion en face-à-face depuis des semaines, selon le site Internet du Kremlin, et a été montré pour la dernière fois dans la même salle que Mishustin le 24 mars.

– Infections dopées –

Un pic de 7 099 infections confirmées au cours des dernières 24 heures a porté le total de la Russie à 106 498 cas et 1 073 décès, selon la mise à jour quotidienne du gouvernement sur les coronavirus.

Avec son nombre de cas augmentant de plusieurs milliers chaque jour, la Russie est désormais le pays européen enregistrant le plus de nouvelles infections.

Mais le taux de mortalité par coronavirus en Russie reste relativement faible et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les actions du pays l’avaient aidé à éviter le “scénario italien” catastrophique.

Le succès de la Russie est dû aux “décisions d’auto-isolement” et aux mesures gouvernementales “qui ont convaincu les gens de rester chez eux”, a déclaré Peskov à la chaîne de télévision RTVI.

Il a également déclaré que la Russie avait augmenté rapidement et efficacement le nombre de lits d’hôpitaux disponibles.

Le virus s’est propagé dans les 85 régions du pays, Moscou étant l’épicentre avec environ la moitié du nombre total de cas.

L’histoire continue

La Russie a le huitième plus grand nombre de cas de virus dans le monde après avoir récemment dépassé l’Iran et la Chine, selon un décompte de l’..

Le pays a effectué près de 3,5 millions de tests de détection de virus, selon des responsables de la santé, et se classe au 19e rang mondial pour le nombre de décès par coronavirus.

– Situation «très difficile» –

Les médecins en Russie se sont plaints de la pénurie d’équipements de protection et de kits de test et le personnel hospitalier est de plus en plus préoccupé par les décès dans la communauté médicale.

Des médecins et des représentants syndicaux ont déclaré à l’. que le problème est particulièrement grave en dehors de Moscou où le personnel est encore plus à risque d’infection.

Le Kremlin a prolongé cette semaine jusqu’au 11 mai une période de “non-travail” pendant laquelle les Russes resteraient chez eux mais recevraient toujours leurs salaires dans le cadre d’efforts de grande envergure pour contenir le virus.

Pourtant, la mesure a semé l’incertitude dans l’économie, les propriétaires d’entreprises ayant du mal à payer le salaire intégral aux employés tout en fermant leurs portes aux clients.

Le gouvernement a mis en place progressivement des mesures anti-crise, telles que des reports de paiement ou des prêts bon marché, mais il est à craindre que les Russes ne soient pas en mesure d’accéder à l’aide.

Malgré l’augmentation constante des cas, Poutine a déclaré que la Russie pourrait commencer à lever progressivement différents régimes de quarantaine dans tout le pays à partir de la mi-mai.

Mishustin a prolongé mercredi une interdiction d’entrée pour les étrangers dans le pays, qui devait expirer jeudi, jusqu’à ce que “la lutte contre l’infection soit terminée et la situation épidémique se soit améliorée”.

La pandémie a contrecarré plusieurs événements politiques majeurs pour le Kremlin cette année, Poutine a reporté un défilé militaire massif le 9 mai pour commémorer le 75e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. De nombreux dirigeants mondiaux devaient y assister.

Le Kremlin a également reporté le 22 avril un vote sur des réformes constitutionnelles historiques, qui auraient ouvert la voie à Poutine, 67 ans, pour rester potentiellement au pouvoir jusqu’en 2036.