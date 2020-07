Le PNV monte dans la brousse et appelle au vote pour surmonter les défis de l’emploi et de l’autonomie gouvernementale

Le Lehendakari et candidat à la réélection du PNV, Iñigo Urkullu, a demandé le vote de son parti ce dimanche au mont Zaldiaran (Álava) pour réaliser « le rêve » de surmonter les trois grands défis auxquels Euskadi sera confronté au cours des quatre prochaines années. : « emploi, cohésion sociale et autonomie gouvernementale ».

Des centaines de militants et de sympathisants sont montés ce dimanche aux sommets des montagnes Zaldiaran (Álava), Ernio (Gipuzkoa) et Serantes (Bizkaia), d’où les chefs de file des trois territoires, Iñigo Urkullu, Bakartxo Tejeria et Leixuri Arrizabalaga, ils ont demandé le vote de leur parti, dans l’acte central de la campagne du parti.