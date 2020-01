Le point impossible que Djokovic a battu Medvedev en demi-finale de la Coupe ATP

La Coupe ATP est à 24 heures de rencontrer son tout premier champion. Le tournoi, organisé par l’Association des joueurs de tennis professionnels et avec la participation des 24 meilleures équipes du monde du tennis, compte déjà les deux finalistes qui chercheront le titre ce dimanche, à Sydney.

Pour l’une des demi-finales auxquelles ils ont été confrontés Serbie -Il est venu de battre le Canada 3-0 en quart de finale- et La russie, qui a quitté l’Argentine sur la route, le groupe dirigé par Gastón Gaudio. Dans le premier point de la série, Lajovic a battu Khachanov 7-5 et 7-6 (1) et mis les Serbes 1-0 devant. Dans le deuxième duel de la journée, ils ont affronté les deux meilleures raquettes de chaque pays.

Face à face, Novak Djokovic et Daniil Medvedev ont joué au tennis de haut niveau. Les deux joueurs se sont battus pendant près de trois heures de jeu – le match a duré 2 heures 47 minutes – et Il a été défini dans un troisième set spectaculaire, qui avait un point inoubliable pour tous les spectateurs présents à la Ken Rosewell Arena.

Nole dominé le premier set (6-1), mais dans le deuxième set, toute la catégorie Medvedev est apparue, le même qui l’a conduit à se classer fin 2019 parmi les cinq meilleurs joueurs de la saison: a gagné 7-5 et a envoyé le deuxième point de l’une des demi-finales au set final. Avec le score de 5-4 et le Serbe au service, l’avantage était pour le Russe. Djokovic a retiré, Medvedev est revenu avec une tranche qui était proche du T, ce qui a forcé le numéro 2 du dernier classement ATP à télécharger sur le réseau.

Puis, et tandis que la ferveur du public sur les tribunes se faisait sentir, le Serbe a fini par gagner un point avec des exécutions hors axe qui lui ont permis d’égaler le match et qui ont provoqué les applaudissements des deux coins et du public tout entier. Après cela, Djokovic a fini par garder le jeu et la série pour son équipe, réalisé par Nenad Zimonjic.

Une fois la série terminée, et après avoir célébré au centre du terrain avec le reste de ses coéquipiers, l’un des meilleurs joueurs de tennis de la dernière décennie, il n’a pas pu cacher son bonheur pour un autre succès avec le maillot de son pays. «Je suis très heureux de partager cela avec les fans serbes qui sont venus nous soutenir. Ce fut une grande bataille jusqu’au dernier coup. C’était un tennis de haute qualité et j’espère que tout le monde dans le stade et à la télévision a apprécié. »Dit Nole.

Avec la Serbie comme premier finaliste, d’autre part, une place dans la définition de la Coupe ATP a été jouée par l’Australie et l’Espagne. Lors de la rencontre initiale, Agut Baptist Il a confirmé toutes les bonnes choses qu’il faisait sur le territoire australien: a battu Nick Kyrgios dans des sets consécutifs (6-1 et 6-4), dans ce qui était sa cinquième victoire dans le concours, dans lequel il a triomphé dans les 10 sets qu’il a joué.

Au second tour, le grand protagoniste du duel entre Espagnols et locaux était numéro 1 mondial. Rafael Nadal a surmonté un mauvais départ contre Álex de Miñaur – il a perdu 6-4 le premier set – et a dirigé une autre solide victoire: il est resté avec le deuxième set par 7-5 et a sorti toute sa catégorie pour remporter le set final par un 6-1 brutal.

Ce dimanche, Djokovic et Nadal joueront dans un nouveau croisement. Cette fois, ce sera pour le titre de la Coupe ATP, mais tout comme lorsqu’ils s’affrontent n’importe où sur la planète, le spectacle s’annonce spectaculaire. Autant que c’était le point que Nole a pu donner le classement à son équipe pour la grande finale du tournoi.