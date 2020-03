Le poisson antarctique est un champion du dopage sanguin

Le dopage sanguin pour augmenter les performances est interdit dans les sports professionnels. Les athlètes peuvent utiliser cette technique pour alimenter leurs muscles avec plus de globules rouges transportant l’oxygène, par exemple en recevant une transfusion. Mais de nombreux animaux se dopent naturellement: les porcs, les poissons marins et les phoques plongeurs peuvent augmenter leur taux d’oxygène dans le sang de 40 à 60% dans des situations physiquement exigeantes. Maintenant, une étude montre qu’un poisson de l’Antarctique appelé le chauve peut augmenter ses niveaux de plus de 200 pour cent pour mener une vie active dans les eaux glaciales.

Comme la plupart des poissons originaires de l’Antarctique, le sang du notaire chauve contient des protéines antigel qui l’aident à résister au froid extrême. Pourtant, ces protéines, ainsi que les globules rouges (globules rouges), peuvent rendre le sang visqueux et difficile à faire circuler. Certains poissons antarctiques compensent en éliminant complètement les globules rouges, en absorbant l’oxygène directement de l’eau via les branchies et la peau en attendant passivement les proies. Les notres chauves nagent cependant activement sous la glace de surface pour chasser le krill et d’autres crustacés tout en évitant les prédateurs tels que les pingouins et les phoques. Pour ce comportement, «vous devez fournir [more] l’oxygène aux muscles », explique Michael Axelsson, physiologiste cardiovasculaire à l’Université de Göteborg en Suède et co-auteur de la nouvelle étude, publiée en janvier dans le Journal of Experimental Biology.

Les scientifiques ont comparé les niveaux de globules rouges dans le sang prélevé dans des notaires chauves se détendant dans des réservoirs en verre avec ceux dans le sang des poissons qu’ils ont «chassés» à l’aide d’un tube en plastique. Les niveaux étaient de 9 pour cent chez les animaux au repos, mais de 27 pour cent chez les animaux exercés, conduisant à une augmentation de 207 pour cent de l’oxygène sanguin de ces derniers. “Non [other] les poissons que nous avons vus peuvent plus que doubler leurs globules rouges ou réduire leur nombre à un niveau aussi bas au repos », explique Axelsson. Ce faible niveau réduit la pression sur le cœur chauve des notothens, ajoute-t-il. Leur rate stocke les globules rouges et les chercheurs ont découvert que pour éjecter davantage dans la circulation sanguine, l’organe se contracte pour peser 41% de moins.

Les énormes changements dans les niveaux de RBC ont initialement surpris Gerald Kooyman, biologiste marin à la Scripps Institution of Oceanography, qui n’était pas impliqué dans l’étude. Il note cependant que ces poissons ont moins de cellules sanguines au départ, donc tripler le nombre de globules rouges est moins difficile. Si un phoque de Weddell plongeant poussait ses taux de globules rouges de 40 à 90%, par exemple, son sang serait dangereusement difficile à pomper.

Pourtant, les notaires chauves font face à des compromis pour leur capacité. En attachant une sonde à l’aorte de chaque poisson, les scientifiques ont découvert que la tension artérielle était 12% plus élevée et que le cœur travaillait 30% plus fort dans les cellules actives. Le cœur peut se reposer pendant les périodes calmes, mais lorsque les notaires chauves doivent s’efforcer, dit Axelsson, «ces poissons doivent vivre avec les conséquences légèrement plus élevées de [more] Les globules rouges parce qu’ils ont besoin de plus d’oxygène. »