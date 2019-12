Le pôle nord magnétique se déplace à pleine vitesse en direction de la Russie

Le pôle nord magnétique de la Terre change de position à une vitesse qui n'a pas été enregistrée depuis 400 ans, tel que rapporté la semaine dernière par le British Geological Survey (BGS) sur la base des dernières données satellitaires disponibles, et des avances du Canada vers la Sibérie, en Russie.

Le nord magnétique est le point de la planète où les champs magnétiques sont alignés et où les compas pointent. Il diffère du nord géographique ou vrai nord, qui coïncide avec l'axe de rotation de la Terre.

Puisque ce point magnétique se déplace constamment, tous les cinq ans, le BGS et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis mettent à jour leur position dans le modèle magnétique mondial (WMM), qui utilise 160 observatoires terrestres du magnétisme et plusieurs satellites en orbite autour de la Terre 15 fois par jour. Ce modèle est essentiel pour le fonctionnement des systèmes de navigation, tels que le GPS.

Dans sa dernière mesure, il a été établi que le pôle nord magnétique il se déplace à une vitesse de 50 kilomètres par an, s'éloignant de l'Arctique canadien en direction de la Sibérie. Bien que la vitesse devrait être réduite à 40 kilomètres par an l'année prochaine.

"C'est le mouvement le plus rapide enregistré depuis le XVIe siècle", Ciaran Beggan, géophysicien à BGS, a déclaré dans un communiqué de presse. «Les dossiers montrent que le pôle nord magnétique oscillait lentement au-dessus du Canada entre 1590 et 1990, jusqu'à ce qu'il commence à accélérer au cours des 30 prochaines années, de 10 kilomètres à 50 ans. Cependant, dans le pôle sud magnétique, les mouvements sont encore lents. et sur l'Antarctique au cours de la même période », a-t-il ajouté.

Cela signifie qu'au cours des 100 dernières années, le nord magnétique s'est rapproché du nord géographique, bien que s'il persiste dans sa direction actuelle, il l'abandonnera et arrivera en Russie.