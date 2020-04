Le Polonais a fêté ses 14 ans en tant que soliste avec sa famille: «Les gens que j’aime m’accompagnent»

Les sensations sont trouvées pour le polonais, Ezekiel Cwirkaluk. D’une part, il profite d’un excellent moment sentimental avec Barby Silenzi, avec qui attend l’arrivée de Avril pendant deux mois. Mais, d’autre part, il a les craintes logiques de quelqu’un qui traverse cette situation au milieu d’une pandémie qui a forcé les habitants du monde entier à se réfugier chez eux.

Le chanteur a cependant tenté de mettre la meilleure énergie dans la quarantaine. Dans sa maison, où en plus de sa femme se trouve la fille qu’elle a eue avec Francisco Delgado, Elenaet les deux filles qu’il avait avec Karina la petite princesse Tejera y Valeria Aquino respectivement, Soleil y Âme, improvise généralement des jeux qu’il partage ensuite sur ses réseaux sociaux. Et cela vous permet de rendre la fermeture beaucoup plus supportable pour tout le monde.

Aujourd’hui, cependant, le Pôle avait une autre raison de célébrer: ses 14 ans en tant que chanteur solo. Et, comme le contexte ne lui permettait pas de le célébrer avec un méga show, comme il l’aurait imaginé il y a quelques mois à peine, il a partagé de tendres images de famille qu’il a accompagnées d’un texte dans lequel il a remercié tous ceux qui l’ont aidé. sa carrière.

“Aujourd’hui, je célèbre 14 ans en tant que soliste et Je suis accompagné par les personnes que j’aime le plus dans ma vie … et vous qui avez toujours été avec moi, mes musiciens, @nosaljose mon manager, @junior_productora qui m’a fait confiance dès le premier instant, Magenta la maison de disques qui m’a vu naître, dans toutes les provinces de mon beau pays et des pays frères comme la Bolivie, le Chili, l’Uruguay et dans tous les pays endroit où ma musique a été entendue … Merci pour ces années !!!! Cela ne fait que commencer… El Pola », a écrit le chanteur sur son compte Instagram.

Sur la première photo, on le voit à côté de la danseuse, des trois filles – qui s’entendent très bien entre elles – et du chien domestique. Dans le second, le Polonais répète le tir avec tout le monde beaucoup plus détendu et souriant. Et, dans le troisième, il fait un gros plan sur le ventre de femme enceinte de Barby, avec qui il parie aujourd’hui sur la consolidation de la famille.

Il convient de rappeler que Silenzi et Cwirkaluk se sont rencontrés en 2016 lorsqu’ils étaient en couple dans The Dancing. Il y avait une forte chimie entre les deux sur la piste et des rumeurs de romance ont commencé à circuler. Ils ont seulement affirmé qu’ils étaient amis et qu’ils avaient de bonnes relations de travail, mais il était évident qu’il se passait autre chose entre eux.

À l’été 2017, le chanteur a fait sa première saison théâtrale à Carlos Paz et a rencontré Silvina Luna. Au début, ils ont caché leur amour, mais ils ont ensuite blanchi qu’ils étaient ensemble. Cette parade nuptiale a eu plusieurs rebondissements, jusqu’à ce qu’ils mettent un point final en 2018.

L’année dernière, le pôle est revenu à ShowMatch avec Noelia Marzol comme son partenaire de danse. Il y avait une bonne ambiance entre eux et par les flirt constant sur la piste, des soupçons ont commencé que l’interprète et l’actrice avaient une liaison.

Mais Silenzi était celle qui avait réussi à conquérir son cœur. Après quatre ans de spéculation, le Polonais a blanchi sa relation avec Marcelo Tinelli: “Avec Barby, nous commençons vraiment quelque chose.” Et à la surprise de beaucoup de personnes présentes, il a ajouté: “Après quatre ans de rencontres sur cette piste, nous sortons ensemble.” À partir de ce moment, ils ne se séparèrent plus.