Le Portugal et l’Espagne limiteront la circulation à la frontière commune entre les deux pays pour les activités touristiques et de loisirs pendant au moins un mois, en maintenant le transport de marchandises et le passage des travailleurs frontaliers.

La restriction a été annoncée aujourd’hui par le Premier ministre portugais, António Costa, après la téléconférence qu’il a eue avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, pour aborder la gestion des frontières communes.