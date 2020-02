Le Portugal fait un premier pas vers la légalisation de l’euthanasie

Le Parlement portugais a adopté jeudi soir en première lecture cinq projets de loi en faveur de la dépénalisation de l’euthanasie, qui pourraient être définitivement approuvés par les députés dans les prochains mois.

Le texte, présenté par le Parti socialiste (PS) au pouvoir et axé sur “les conditions particulières de la pratique de l’euthanasie non punissable”, a été approuvé par 127 voix pour, 86 contre et 10 abstentions au Parlement , composée de 230 sièges.

Les autres projets de loi, présentés par le Bloc de gauche (extrême gauche), le parti animaliste PAN, les Verts et un député libéral, ont également été adoptés.

“Mettre devant un juge quelqu’un qui aide un patient souffrant d’une maladie incurable est une forme d’intolérance”, a déclaré la députée socialiste Isabel Moreira lors du débat.

Alors que les parlementaires débattaient, plusieurs organisations opposées à cette mesure protestaient dans la rue. “Oui à la vie, pas à la mort”, ont-ils proclamé.

“La question de l’euthanasie définit le type de société dans laquelle nous voulons vivre: une société qui guérit ou une qui propose la mort”, a déclaré Afonso Virtuoso, un avocat de 23 ans.

En mai 2018, le Parlement portugais a rejeté plusieurs textes sur cette question à la majorité minimale de cinq voix. La formation socialiste a pris du poids lors des élections législatives d’octobre dernier, ce qui a fait pencher la balance en faveur d’une nouvelle loi.

– Un président conservateur –

D’autre part, l’Église catholique, principalement au Portugal, des organisations représentatives de médecins et d’infirmières, ainsi que le Conseil national d’éthique des sciences de la vie, un organe consultatif indépendant lié au Parlement, se sont opposés à ces projets de loi. , qui envisagent de suspendre les traitements dans certains cas désespérés.

Les propositions adoptées en première lecture seront désormais fusionnées en un seul texte pour le vote final, avant l’été (boréal). Cette loi sera ensuite soumise à la signature du président de la République, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa.

Le chef de l’Etat n’a pas exprimé ouvertement sa position sur la question mais, en tant que fervent catholique, il pourrait déposer un veto, qui serait néanmoins annulé lors d’un second vote des députés. Vous pouvez également l’envoyer à la Cour constitutionnelle pour juger si ce nouveau règlement est conforme à la loi fondamentale du pays.

– “Référendum d’initiative populaire” –

Si ce processus législatif se concrétise, le Portugal deviendra le quatrième pays européen à légaliser l’euthanasie, après la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Dans l’Espagne voisine, le gouvernement socialiste a obtenu la semaine dernière l’approbation de la Chambre des députés pour examiner un projet de loi qui reconnaît le droit à l’euthanasie dans des conditions strictes.

Au Portugal, contrairement à ce qui s’est passé en 2018, l’Église catholique a préconisé l’organisation d’un référendum pour consulter la population, convaincue que la majorité rejetterait l’euthanasie.

Bien que cette initiative n’obtiendra sûrement pas suffisamment de soutien au Parlement, “le référendum est notre seule possibilité d’arrêter cette loi”, reconnaît à l’. José Seabra Duque, pratiquant catholique et membre à vie de la fédération portugaise.

Cette plateforme, qui regroupe une vingtaine d’associations conservatrices, a déjà recueilli environ les deux tiers des 60 000 signatures nécessaires pour exiger que les députés se prononcent sur un “référendum d’initiative populaire” sur la question. Cette demande peut être faite jusqu’à l’adoption définitive de la loi.

Dans l’enquête la plus récente sur le sujet de 2017, 46,1% des personnes interrogées se sont dites favorables à l’euthanasie et 27,4% ont manifesté leur opposition. Mais 44,1% des répondants estiment qu’il est nécessaire de tenir un référendum, contre 32,7% qui pensent le contraire.