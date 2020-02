Le PP basque parie sur la coalition mais “s’ajuste” à la réalité d’Euskadi | La politique

Le secrétaire général du PP basque, Amaya Fernández, a déclaré dimanche que sa formation en basque “avait opté” pour la coalition électorale avec les citoyens face aux élections régionales du 5 avril “dès la première minute”, mais a ajouté que Cette coalition doit “s’adapter à la réalité de la politique basque et à ce que signifie le PP basque”.

Lors d’une comparution à Bilbao un jour avant la réunion du conseil d’administration régional de son parti dans laquelle la situation créée après l’accord de coalition signé par la direction nationale avec Cs et qui n’a pas l’approbation du chef et du président sera analysée De la formation dans cette communauté, Alfonso Alonso, Fernández a soutenu que “Alonso parle au nom de toute l’organisation et a un soutien écrasant du parti” en Euskadi.