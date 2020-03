Le PP reproche “l’improvisation” au gouvernement mais soutient l’arrêt de l’activité | La politique

Le secrétaire général du PP, Teodoro García Egea, a reproché au gouvernement “d’improvisation” en adoptant des mesures telles que l’arrêt des activités non essentielles contre le coronavirus mais a déclaré qu’il continuerait d’avoir “tout le soutien” de son parti même si ces actions “venaient” en retard. “

Dans un communiqué, après avoir annoncé au Premier ministre, Pedro Sánchez, la cessation de toute activité non essentielle depuis lundi, il a regretté que l’exécutif se rende toujours “en remorque” des communautés autonomes du PP, puisque cette cessation a été demandée il y a jours par le président de Murcie, Fernando López Miras.

Et il a reproché à Sánchez que mercredi, lorsque la prolongation de l’état d’alarme au Congrès a été approuvée, il a “voté négativement” pour réduire les activités non essentielles en Espagne – la même mesure qu’il a mise sur la table ce samedi – en ne accepter les propositions de résolution à cet égard.

García Egea, qui est apparue au siège du PP devant un drapeau espagnol avec une crêpe, en deuil pour les victimes du coronavirus, a exigé “protection et protection” pour le personnel de santé, ainsi que tous les professionnels qui sont en première ligne contre cette pandémie.

“Sánchez dit depuis quinze jours qu’il fera tout ce qu’il faut quand et où cela sera nécessaire. Des gants, des tests et des masques sont nécessaires en première ligne et ils sont nécessaires maintenant”, a-t-il rappelé au Premier ministre après avoir souligné qu’il y avait déjà 10 000 toilettes. infecté par COVID-19.

Il a également une fois de plus exhorté le gouvernement à adopter des mesures économiques pour atténuer les effets de cette crise, telles que “retirer les impôts aux personnes” parce que “revenu nul” correspond à “zéro impôt”, en particulier dans le cas des travailleurs indépendants et petits entrepreneurs.

Pour cette raison, il a proposé que le Conseil des ministres extraordinaire profite de demain pour approuver des mesures de liquidité pour les entreprises et la suppression du quota pour les travailleurs indépendants, afin que “la seule préoccupation des Espagnols soit la santé et non l’économie”. , et qu’il est également “automatique” sans nécessiter de procédures.

Il a insisté sur le fait que le gouvernement doit résoudre ces problèmes des Espagnols et arrêter la “propagande” et “organiser des rassemblements depuis La Moncloa”.

Le numéro deux du PP a commencé son intervention par un message de “consolation et d’affection” pour les victimes du coronavirus et leurs familles, ainsi que “d’encouragement, de force et de confiance” à tous dans la santé espagnole, et a fini par réitérer que son parti il a la «main tendue» au gouvernement pour surmonter cette crise.