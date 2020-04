Le premier avion de la Chine est arrivé avec des tonnes de fournitures médicales pour lutter contre le coronavirus

L’avion Aerolineas Argentinas, parti mercredi dernier pour apporter plus de 13 tonnes de fournitures médicales en provenance de Chine, a atterri ce matin, peu avant 8 heures, à l’aéroport international d’Ezeiza, où il a été reçu par le gouverneur de la province de Buenos Aires. , Axel Kicillof, et le président de la compagnie aérienne, Pablo Ceriani. Il s’agit du premier d’une série de vols prévus par le gouvernement argentin pour rechercher des fournitures médicales dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

L’Airbus 330-200 a été spécialement reconditionné pour le transport de marchandises et a quitté Ezeiza le 15 avril dans le but d’apporter des fournitures essentielles, notamment thermomètres numériques, combinaisons de biosécurité, kits de détection précoce COVID-19 et respirateurs, bien que ces derniers ne soient pas confirmés.

L’équipage qui a volé à bord de l’avion Aerolineas Argentinas était composé de douze pilotes. Quatre capitaines (Eduardo Jorge Ravera, Pablo Biró, Juan Pablo Mazzieri et Fernando Carrea) et huit premiers officiers (Miguel Ángel Dimoulas, Víctor Antonio Saavedra, Eduardo García, Guillermo Masnata, Nicholas Daich, Guillermo Granara, Víctor Javier Mantello et José María Aguer) . Ils sont rejoints par quatre responsables de la maintenance, deux répartiteurs opérationnels et deux spécialistes du fret, trois techniciens aéronautiques (Gabriel Castelnuovo, Oscar Giordani, Mariano Torres), un inspecteur (José Ackerl) et un répartiteur d’avions (Analia Fronti).

Au total, 25 personnes ont passé environ trois jours à bord de l’avion: le plan était de retirer la cargaison sans quitter l’Airbus. Ce fut un voyage de 55 heures: un vol historique pour le porte-drapeau.

Hier, le ministre de la Santé de Buenos Aires, Daniel Gollán, a annoncé avoir acquis des dizaines de tonnes de fournitures hospitalières, qui seront transportées sur plusieurs vols. En fait, le deuxième d’entre eux est déjà parti pour le pays asiatique et son arrivée est attendue dans les prochains jours.

Il s’agit d’un avion qui est parti hier à 18h30 et, comme le premier, effectuera une escale d’approvisionnement à Auckland, en Nouvelle-Zélande, avant d’atteindre sa destination. L’opération aura à peu près la même durée et six heures de travail sont prévues à l’aéroport en Chine.

Les avions ont été conditionnés pour transporter des marchandises à l’aide de filets à conteneurs qui permettent d’augmenter la capacité de transport jusqu’à 84%.

La première étape du vol, qui durera environ 15 heures, amènera l’avion à travers l’océan Pacifique, survolant l’île de Pâques, en Polynésie française, et se dirigeant légèrement vers le sud pour faire le plein à Auckland. Ensuite, vous faites face à une deuxième étape de vol de 11 heures vers l’aéroport de Shanghai.

Le gouvernement de Xi Jinping a déjà envoyé un lot de 2 500 kits de réactifs dans notre pays pour diagnostiquer la maladie; 5 000 combinaisons de protection jetables; 2 500 combinaisons de protection à usage industriel; 5 000 combinaisons isolantes; 2 000 lunettes de protection; 66 000 jugulaires N95; 100 000 jugulaires médicales; 30 000 jugulaires chirurgicales; 60 000 jugulaires jetables; 20 000 gants et 22 000 casquettes jetables; 550 thermomètres numériques; 3 thermomètres infrarouges numériques pour une utilisation dans les aéroports et le service gratuit de systèmes de détection d’épidémie.