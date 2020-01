Le premier cas américain de coronavirus Wuhan a été confirmé

Un homme à Seattle a été

confirmé comme le premier cas américain d’un nouveau coronavirus qui a émergé dans le centre de la Chine, où il a tué

six personnes et des centaines d’autres malades au cours des dernières semaines, selon les États-Unis

Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Les officiels progressent également

des examens de santé dans les aéroports américains, après que des responsables chinois de la santé publique ont déclaré le 20 janvier

que le virus peut se propager d’une personne à l’autre – un facteur qui suscite des inquiétudes

d’une épidémie internationale émergente.

On ne sait toujours pas avec quelle facilité

le virus se propage entre les humains. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle

convoquer une commission d’urgence le 22 janvier à Genève pour décider

déclarer une urgence sanitaire mondiale.

“La confirmation que

la propagation d’homme à homme avec ce virus se produit en Asie soulève certainement notre

niveau de préoccupation », a déclaré Nancy Messonnier,

directeur du CDC National Center for Immunization and Respiratory

Maladies, lors d’une conférence de presse téléphonique le 21 janvier. Cependant, l’agence

estime que le risque «pour le grand public américain reste faible pour le moment».

Le patient de Seattle dans la trentaine était

diagnostiqué après avoir consulté un médecin pour des symptômes respiratoires, a déclaré Messonnier. L’homme était revenu la semaine dernière

de Wuhan, et n’est plus «cliniquement malade», a-t-elle dit.

Les premières personnes auraient

la maladie semblable à une pneumonie est tombée malade en décembre, après avoir visité un

marché aux animaux dans la ville centrale de Wuhan en Chine. Des officiels bientôt confirmés

que l’épidémie a été causée par un roman

coronavirus (SN: 1/10/20) – la même famille de virus qui provoque

syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS.

Le 20 janvier, le leader chinois

scientifique de surveillance de l’épidémie, le Dr Zhong Nanshan, a fait une déclaration sur le chinois

télévision d’État confirmant qu’au moins deux patients qui n’avaient jamais été

Wuhan avait été infectée par des membres de sa famille qui s’étaient récemment rendus au

ville. Au moins 15 agents de santé figurent également parmi au moins 278 cas

rapporté par la Chine.

Les scientifiques tentent toujours de comprendre à quel point le virus est dangereux. La plupart des six personnes décédées souffraient d’un problème de santé préexistant, explique Jennifer Nuzzo, épidémiologiste au Johns Hopkins Center for Health Security à Baltimore. Et on ne sait pas si le récent bond des cas est dû à la propagation du virus, ou simplement à une surveillance accrue, dit-elle.

Elle ne sait pas non plus comment

exactement le virus se propage. «Une personne malade peut-elle facilement transmettre la maladie

ils sont dans la communauté? Ou ne peut-il être transmis que dans des situations à risque,

par exemple, lorsqu’un travailleur de la santé prend soin d’un patient et de son

l’équipement de protection individuelle tombe en panne? “

Les experts ont également besoin de plus d’informations sur

de nouveaux cas non directement liés au marché animalier de Wuhan, dit-elle. Détaillé

les antécédents des patients peuvent aider à retrouver les sources d’infection, mais

l’information n’a pas encore atteint la communauté internationale de la santé publique,

dit.

La gravité de la maladie causée par le

virus n’est pas clair non plus, avec des détails sur l’état des patients en Chine

reste à partager largement, dit la maladie infectieuse

le médecin Amesh Adalja, également au Johns Hopkins Center for Health Security. “Sont

ils nécessitent une oxygénothérapie? Fluides par voie intraveineuse? Ces types de questions sont

vraiment important pour nous aider à savoir où placer cette épidémie en termes de

risque », dit Adalja.

Le CDC a déclaré

les passagers arrivant sur des vols directs ou en correspondance depuis Wuhan

acheminé par cinq aéroports internationaux conduisant la santé

projections – à New York, Atlanta, Chicago, Los

Angeles et San Francisco. Des cas ont également été signalés chez des personnes

voyagé de Chine en Thaïlande, au Japon et en Corée du Sud. Russe et canadien

les aéroports contrôlent également certains passagers arrivant.

“Nous prenons un

approche proactive », a déclaré le Messonnier du CDC. «Jusqu’à présent, le personnel du CDC a examiné

plus de 1 200 personnes »dans les aéroports, mais aucun n’a été testé positif

virus.

Si l’OMS décide

déclarer le coronavirus urgence de santé publique, le

le chien de garde peut suggérer des restrictions de voyage ou d’autres recommandations. Au milieu de l’épidémie de 2014 d’un autre coronavirus appelé Moyen-Orient

syndrome respiratoire, ou MERS, l’OMS «a refusé de déclarer le MERS

urgence internationale », dit Nuzzo. Mais c’était «en grande partie parce qu’il

n’était pas la preuve d’une transmission humaine durable. »