Le premier croisement d’hominidés connu s’est produit il y a 700 000 ans

Les ancêtres des Néandertaliens et des Denisoviens ont quitté l’Afrique pour

Il y a environ 700 000 ans, l’Eurasie s’est ensuite métissée avec une population homo qui était sortie

L’Afrique bien avant, selon une nouvelle étude génétique. La découverte révèle la

le plus ancien cas connu de métissage parmi les membres du genre qui comprend

les gens d’aujourd’hui, Homo sapiens.

Preuve d’échanges génétiques entre différentes populations d’hominidés

environ 400 000 ans avant H. sapiens

évolué met en évidence un rôle de métissage dans l’évolution de l’Homo bien avant que les anciens se

Néandertaliens et Denisoviens.

Le scénario commence avec une ancienne espèce Homo qui fait son chemin en Eurasie environ 1,9 million d’années

il y a, dans ce qui était probablement le premier Homo

migration hors d’Afrique, les scientifiques rapportent le 20 février dans Science Advances. Ces voyageurs maintenant disparus étaient peut-être membres

d’Homo erectus, une espèce qui

comprend des fossiles eurasiens datant d’environ 1,8 million d’années (SN: 17/10/13), ou Homo antecessor, un controversé

désignation d’espèces basée sur des fossiles de 1,2 million à 1,1 million d’années trouvés

en Espagne (SN: 26/03/08). Ou ils pourraient

ont fait partie d’une autre population Homo

inconnu de tout fossile.

Ensuite, les ancêtres des Néandertaliens et des Denisoviens sont sortis de

Il y a environ 700 000 ans en Afrique, disent les chercheurs, dirigés par un anthropologue et

généticien des populations Alan Rogers de l’Université de l’Utah à Salt Lake City. Cette

le timing aurait également permis l’évolution des Néandertaliens

ou leurs ancêtres directs dans ce qui est maintenant le nord de l’Espagne, il y a environ 430 000 ans

il y a (SN: 14/03/16). Certains précédents

la recherche a suggéré que les Néandertaliens sont nés il y a environ 300 000 ans,

soulevant des questions sur l’identité évolutive des personnes âgées, de type néandertalien

fossiles en Espagne.

Rogers se réfère aux ancêtres des Néandertaliens et des Denisoviens comme des «néandersoviens».

Cette population génétiquement distincte a existé pendant une brève période de

15 000 ans, estime Rogers. Le nombre de Néandersoviens a fortement diminué après

il a quitté l’Afrique il y a environ 700 000 ans, soupçonne-t-il. Des survivants croisés avec des membres

de la population Homo qui avait longtemps

habitaient l’Eurasie, avant de les remplacer en grande partie et de se séparer en

et populations occidentales – Denisoviens et Néandertaliens, respectivement. Neandersovans

Rogers a hérité d’au moins 2% de leur ADN de la population homo eurasienne plus âgée.

“Il est intéressant de noter que des signaux de métissage

le dos peut être vu dans nos génomes », explique le généticien de l’UCLA, Sriram Sankararaman.

De nouvelles recherches doivent rechercher des liens génétiques entre les membres de

probable premier départ de Homo

Afrique, identifié dans l’étude de Rogers, et un

population homo auparavant inconnue

qui a vécu il y a 1 million d’années ou plus et qui a laissé une empreinte génétique aujourd’hui

Les Africains de l’Ouest, suggère Sankararaman (SN:

2/12/20). Une analyse génétique effectuée par l’équipe de chercheurs de l’UCLA a identifié

ce dernier groupe Homo.

Les nouvelles découvertes reposent sur une nouvelle analyse d’ensembles particuliers

des variantes génétiques trouvées chez l’homme aujourd’hui, ainsi que chez Néandertal et Denisovan

fossiles. Rogers a précédemment déterminé que ces formes de gènes n’avaient pas subi

changements récents et pourraient donc être retracés aux populations anciennes. Un logiciel

programme a comparé les fréquences des variantes de gènes dans l’ADN de trois pays occidentaux modernes

Des Yorubans africains, cinq Français, deux Anglais, un Néandertal de

La grotte de Vindija en Croatie, un Néandertal de la grotte de Denisova en Sibérie et un

Denisovan du même site sibérien.

Les chercheurs ont identifié le meilleur des huit simulations de

comment l’ancien métissage aurait pu produire les variantes génétiques partagées

observée chez les individus modernes et anciens. Estimation du taux à

quelles mutations génétiques s’accumulent ont permis aux scientifiques d’évaluer le moment

des anciens départs africains.

Alors que le nouveau calendrier de croisement proposé

Il y a 700 000 ans semble raisonnable, les données génétiques de Rogers méritent

examen minutieux avec des techniques statistiques alternatives, dit le zoologiste et

généticien évolutionniste Peter Waddell de l’Institut Ronin, un organisme sans but lucratif

centre de recherche de Montclair, N.J. Waddell a précédemment trouvé des signes d’une petite

montant d’ascendance

dans l’ADN de Denisovan d’un Homo beaucoup plus âgé

espèces, peut-être H. erectus.

Rogers et ses collègues suggèrent également qu’un troisième grand

expansion hors de l’Afrique, impliquant H.

sapiens, s’est produite il y a environ 50 000 ans. Comme avec le neandersovan

l’expansion, les preuves génétiques sont cohérentes avec H. sapiens arrivant en Eurasie puis se croisant avec des résidents

Néandertaliens et Denisoviens avant de remplacer ces populations, les scientifiques

dire. Cependant, d’autres études sur l’ADN fossile et ancien indiquent que certains

H. sapiens atteint l’Asie du Sud-Est

il y a plus de 60 000 ans (SN:

8/9/17).