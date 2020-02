Le Premier ministre japonais apaise les craintes d’un virus pour Tokyo 2020

TOKYO (AP) – Les inquiétudes concernant la propagation d’un nouveau virus en Chine et son impact sur les Jeux olympiques de Tokyo cette année sont parvenues aux oreilles du Premier ministre japonais Shinzo Abe lundi.

Face aux questions sur le virus soulevées par un député de l’opposition, Abe a minimisé les inquiétudes.

“Nous répondrons de manière appropriée”, a déclaré M. Abe. “Dans le même temps, nous travaillerons en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organisations internationales pour aller de l’avant avec les préparatifs sans permettre que cela affecte les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.”

Le Japon n’a pas signalé de décès en raison d’une épidémie qui en Chine a déjà fait plus de 300 morts et a dépassé 17 000 cas de personnes infectées.

Les Jeux Olympiques commencent le 24 juillet dans la capitale japonaise.

Les organisateurs de l’événement et le Comité International Olympique ont indiqué qu’il n’était pas prévu d’annuler ou de reporter les Jeux. Le gouverneur de Tokyo, Yurkio Koike, a mis en garde contre les conséquences de ne pas faire de son mieux dans les mesures de surveillance.

La ministre olympique Seiko Hashimoto a déclaré que les organisateurs de Tokyo et les représentants des gouvernements municipaux se réuniront la semaine prochaine pour discuter des mesures à prendre contre la menace du virus.

Les Jeux Olympiques modernes, datant de 1896, ont été annulés pendant les périodes de guerre et ont fait face à des boycotts en 1980 et 1984. Au cours des dernières décennies, ils sont devenus un événement de plusieurs millions de dollars avec de lourds investissements de la télévision et des sponsors.

Environ 11 000 athlètes participeront aux Jeux de Tokyo. Beaucoup d’entre eux n’atteignent toujours pas leur classement et pourraient avoir devant eux le problème que les événements de classement soient annulés ou reportés si le virus continue de se propager en dehors de la Chine.