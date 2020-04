Le Premier ministre néo-zélandais réduit son salaire de 20%

Au milieu de la crise des coronavirus, leLa Premier ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé mercredi une réduction de 20% de son salaireAu cours des six prochains mois, ainsi que celui des autres ministres et chefs de l’exécutif, il est temps “de combler les écarts entre les différentes positions.

Ardern a comparu devant les médias pour l’annoncer tout en confirmant que les cas de coronavirus étaient passés à 1 386, après les 20 derniers positifs enregistrés par le ministère de la Santé. Le nombre de morts reste à neuf.

À son tour, le Premier ministre néo-zélandais a expliqué quecette baisse des salaires dans certains secteurs de la fonction publique n’affectera pas les travailleursIls sont en première ligne et fournissent leurs services, tels que la police, les médecins et le personnel de santé, pour aider à contenir et à arrêter la pandémie.

Ardern a également fait référence aux nouvelles publiées ces derniers jours au sujet des locataires qui augmentent les loyers à leurs locataires, qu’il a qualifiés de “totalement inexplicables” et leur a demandé d’être de bons citoyens, de “bons êtres humains”. .

Le salaire d’Ardern est470 000 NZ $ par an(environ 260 000 euros), tandis que ses ministres gagnent près de 300 000 (165 000 euros).

