Le premier Noël d'Eugenia Tobal en tant que maman: "N'abandonnez pas que les miracles existent"

"En cette date très spéciale, je peux seulement dire: n'abandonnez pas que les miracles existent tous les jours."

«Nous devons juste réaliser que les tests que la vie place devant vous ne sont que cela: des preuves. Et c'est apprendre d'eux que nous changerons notre destin. Vous pouvez faire des miracles, il vous suffit de cesser de vous accrocher au passé. Peu importe combien de fois vous frappez à votre porte, gardez à l'esprit que ce qui s'est passé ne sera plus jamais le même. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à nous connecter avec la magie des miracles », poursuit le message que la conductrice a accompagné d'une série de photos de son bébé de deux semaines.

«Rappelez-vous toujours que les pièces sont là où elles devraient être et c'est pourquoi les choses se produisent, pour mettre en ordre chacune des pièces de notre vie. En ce nouveau jour: merci, pardonne, oublie, libère, apprends et surtout … continue. Faites-en une bonne journée pour laisser le passé derrière vous et faire apparaître la magie des miracles», Conclut le texte que l'actrice qui a clarifié appartient à Omshivaom.

Ensuite, il a souhaité une bonne nuit à ses plus d'un million de followers. "Connectez-vous avec le beau, avec le sain, avec l'amour, avec la vie … quelle que soit l'adversité que vous traversez … connecter que la magie se produit"

Eugenia a également dédié quelques mots émotionnels à sa mère et a ajouté une image avec un jeu de mots. Il y lit "Joyeux Noël", mais avec quelques lettres barrées. D'une manière qui reste "Happy Life." "La meilleure raison de célébrer." Et qu'il en soit ainsi ", a-t-il déclaré dans le billet.

En juillet dernier, Eugenia Tobal Il a annoncé que sa fille s'appellerait Ema et a expliqué la raison particulière pour laquelle il a choisi ce nom avec son partenaire. "Ema signifie force, femme avec force. Si quelque chose a dans votre ADN, c'est juste de la force. Fort est celui qui fait face, qui ne s'enfuit pas, qui montre sans crainte son identité, n'abandonne pas et est capable de vivre avec joie et courage. Ema est notre bébé», A expliqué l'actrice lorsqu'elle a révélé le nom que le couple avait choisi pour sa fille.