Le premier oxygène moléculaire a été repéré au-delà de la voie lactée

Pour la première fois, les astronomes ont trouvé de l’oxygène moléculaire – le

même gaz que les humains ont besoin de respirer – dans une galaxie en dehors de la Voie lactée.

L’oxygène est le troisième élément le plus courant dans le cosmos, après l’hydrogène et

hélium. Les astronomes pensaient que l’oxygène moléculaire, O2, serait

commune dans l’espace entre les étoiles. Mais malgré les recherches répétées, personne

n’avait jamais vu d’oxygène moléculaire au-delà de notre galaxie – jusqu’à présent.

Junzhi Wang, astronome à l’Observatoire astronomique de Shanghai en Chine, et

ses collègues ont repéré la carte de visite de la molécule dans une galaxie nommée Markarian

231. Situé à 560 millions d’années-lumière dans la constellation de la Grande Ourse, Markarian 231

est la galaxie la plus proche de la Terre qui contient un quasar, où le gaz

tourbillonne autour d’un trou noir supermassif et devient si chaud qu’il brille

brillamment.

(SN: 31/08/15).

À l’aide de radiotélescopes en Espagne et en France, les astronomes ont vu le rayonnement à un

longueur d’onde de 2,52 millimètres, une signature

de la présence d’O2, rapporte l’équipe dans le Astrophysical Journal du 1er février.

«Il s’agit de la première détection d’oxygène moléculaire dans un objet extragalactique»,

Dit Wang.

C’est aussi l’oxygène le plus moléculaire jamais vu en dehors du solaire

système. Auparavant, les astronomes avaient vu la molécule en seulement deux étoiles formant

nuages ​​dans la Voie lactée, la nébuleuse d’Orion et le Rho Ophiuchi

nuage

(SN: 1/28/20). Les astronomes pensent que la pénurie d’O2 interstellaire est

à cause des atomes d’oxygène et des molécules d’eau qui gèlent sur les grains de poussière,

oxygène. Dans ces pépinières stellaires, cependant, les chocs d’étoiles brillantes du nouveau-né

peut déchirer la glace d’eau de la poussière, libérant des atomes d’oxygène pour se retrouver et

former des molécules.

Mais même dans la nébuleuse d’Orion, l’oxygène moléculaire est rare, avec

les molécules d’hydrogène sont plus nombreuses que les molécules d’oxygène. Hydrogène

domine également dans Markarian 231. Mais l’oxygène moléculaire s’étend à la périphérie de

le disque galactique à des abondances plus de 100 fois supérieures à celles de l’Orion

Nébuleuse.

C’est «très élevé», explique Gary Melnick, astrophysicien au

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge, Massachusetts, qui n’était pas

impliqués dans le travail. “Il n’y a pas d’explication connue pour une abondance de molécules

l’oxygène aussi haut. ” Pour confirmer que le rayonnement provient vraiment d’O2,

Melnick dit que les observateurs devraient chercher une seconde longueur d’onde

molécule.

Ce ne sera pas facile, dit Wang, car d’autres molécules émettent également des radiations à

ces longueurs d’onde. Pour étayer le dossier de l’O2, les scientifiques sont allés

à travers les nombreuses molécules qui dégagent des longueurs d’onde similaires à celle

détecté et découvert que personne n’avait jamais vu aucune de ces molécules dans l’espace –

sauf pour O2. “C’est la culpabilité par élimination, si vous voulez”, dit l’équipe

Paul Goldsmith, astronome au Jet Propulsion Laboratory de

Pasadena, Californie.

Un possible

explication pour tout l’O2 est que Markarian 231 passe par un plus

version vigoureuse du processus de formation d’oxygène de la nébuleuse d’Orion. La galaxie est un

fabrique d’étoiles prolifique, engendrant de nouvelles étoiles 100 fois plus vite que la Voie lactée

et crachant 700 masses solaires de gaz par an. Gaz à grande vitesse du

le centre de la galaxie peut se transformer en gaz dans le disque, secouant la glace d’eau des grains de poussière

afin que l’oxygène moléculaire puisse se former.

À son tour, cet oxygène pourrait

garder la galaxie hyperactive: le rayonnement émis par la molécule aide à refroidir

gaz afin que certains d’entre eux peuvent s’effondrer et créer encore plus de nouvelles étoiles dans le

galaxie.