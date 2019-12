Le premier pain sucré et l'origine de l'arbre: six curiosités de Noël

Noël est une occasion pleine de traditions et de rites à travers le monde. De la décoration de la maison au choix des cadeaux, en ce moment tout tourne autour de Noël, qui est célébrée dans le monde entier le 24, la veille de Noël et le 25 décembre.

Dans ce contexte, Infobae il efface six curiosités sur l'origine des croyances et traditions qui sont menées pour cette date spéciale.

-Père Noël: Selon l'histoire, Saint-Nicolas possédait une grande fortune après avoir perdu ses parents, en proie à une épidémie de peste, et est devenu l'héritier d'une grande fortune. A 19 ans, le jeune homme décide de donner toute sa richesse à ceux qui en ont le plus besoin pour se consacrer au sacerdoce. Son image de costume robuste et rouge a été réalisée d'après une illustration du caricaturiste allemand Thomas Nast, en 1870.

-Sapin de Noël: Sa forme triangulaire représente la Sainte Trinité. San Bonifacio l'a créé en remplaçant l'arbre païen "Arbre de l'Univers" par le Sapin, un pin qui symbolise l'amour éternel pour Dieu et la vie éternelle. Actuellement, les gens recherchent un endroit où il peut être apprécié sous différents angles, mais qui à son tour n'entrave pas l'entrée de la lumière. Placez-le dans une zone de transit moyenne à basse, où la famille passe constamment sans devenir une nuisance. Choisissez un coin spécial, d'où vous pourrez l'apprécier dans des moments de détente. Par exemple, en diagonale par rapport au fauteuil ou au canapé, ou près de la table de la salle à manger. Ainsi, l'esprit de Noël sera toujours présent.

-Cadeaux de Noël: les cadeaux ont aussi leur raison d'être. On estime qu'à Bethléem, les gens ont mis sur l'arbre un objet précieux afin d'obtenir une bonne compensation pour l'année à venir.

– La crèche de Bethléem à côté de l'arbre de Noël est une coutume qui a eu sa première expression dans la ville italienne de Greccio en 1223. Saint François d'Assise a rassemblé les habitants de cette ville à minuit le 24 décembre pour célébrer la messe, autour d'une naissance façonnée par tes propres mains Il racontait des histoires sur l'arrivée de Jésus dans le monde lorsque, dit la tradition, le bébé d'argile a pris vie et a tendu les mains à San Francisco. Ce miracle, qui s'est produit aux yeux de tous, a conduit chaque famille à commencer à construire une crèche pour Noël. En 1986, le pape Jean-Paul II a proclamé saint François d'Assise comme patron universel du bélénisme.

–L'existence des mages remonte au VIe siècle. Melchior symbolise la royauté européenne, représentée dans le cadeau d'or qu'il fait à l'Enfant Jésus. Gaspar correspond aux Sémites d'Asie, et a offert l'encens nouveau-né, son bien le plus précieux, en signe de sa divinité. Et Baltasar, noir et barbu, s'identifie aux enfants de Cam, les Africains, et lui donne la myrrhe en allusion à sa future passion et résurrection.

– Le premier pain sucré Il a été fabriqué à Milan pour le compte du duc Sforza. Il a demandé à ses cuisiniers de préparer quelque chose de "spécial" pour Noël, contenant des fruits secs et des raisins secs à l'intérieur. Le plat fini a été nommé "panettone".

– Les chansons qui célèbrent la naissance de Jésus ils ont été entonnés pour la première fois au Moyen Âge, et rappellent aux prophètes qui ont annoncé l'arrivée du Sauveur. Les habitants des villages européens ont adapté ces hymnes latins avec lesquels l'Église se souvenait de l'événement et les ont transformés en thèmes doux. L'historiographie soulève deux hypothèses sur le nom "Christmas carol": l'une, qui fait référence à ses auteurs; l'autre est lié à La chanson du sanglier, également connue sous le nom de chanson du méchant, une chanson latine populaire sur Noël qui a été chantée dans l'Angleterre de Henry I.