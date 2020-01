Le premier triple-double de Leonard pousse Clippers à chauffer

MIAMI (AP) – Kawhi Leonard a réalisé le premier triple double de sa carrière avec 33 points, Landry Shamet a contribué 22 et les Los Angeles Clippers ont retracé un désavantage de 15 points pour l’emporter vendredi 122-117 au Miami Heat.

Leonard a terminé avec 10 rebonds et 10 passes décisives. D’abord, il a été crédité du triple-double au troisième trimestre, bien que brièvement, car un examen a supprimé l’un de ses rebonds. Il l’a obtenu officiellement avec une planche à 3h55 à la fin.

Lou Williams a marqué 16 points, Montrezl Harrell a ajouté 15 et JaMychal Green a collaboré avec 14 sur le compte Clippers.

Jimmy Butler était le meilleur de Miami avec 20 buts, mais il a dû quitter le terrain mesuré le dernier quart après un éventuel mauvais virage à la cheville droite pour la deuxième fois du match.

Kelly Olynyk et Tyler Herro ont terminé avec 19 unités chacune, Bam Adebayo a marqué 18 et Duncan Robinson 16 pour Miami. The Heat accumule un record de 20-2 dans son stade, bien qu’il soit de 0-2 contre les équipes de Los Angeles. Sa seule autre défaite à domicile a été contre les Lakers.