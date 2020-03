Le premier voyage aller-retour du navire arrive à Séville en tant que musée | En vedette

La réplique du Nao Victoria, le premier navire qui a fait le tour du monde il y a cinq cents ans, est arrivée à Séville, où elle sera en permanence un musée pour compléter l’espace dans lequel s’explique le «plus grand exploit maritime de tous» le temps “, tel que défini par la Fondation Nao Victoria.

Le bateau Nao Victoria 500 a été remorqué depuis le chantier naval de Punta Umbría (Huelva) où il a été construit et placé en début de matinée à côté de la Torre del Oro et du centre d’interprétation «Space First Round the World», où il peut être visité dans les semaines à venir par le public une fois les mâts posés, avec lesquels il n’a pas pu atteindre son emplacement en raison de la hauteur des ponts.