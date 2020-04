Le président a annoncé que la quarantaine sera plus stricte dans la capitale fédérale et dans le Grand Buenos Aires

Le président Alberto Fernández a rappelé que la semaine prochaine, la quarantaine totale se poursuivra. En outre, il a annoncé que l’isolement sera encore plus strict dans la capitale fédérale, dans la province de Buenos Aires et dans les grands centres urbains. “Ici, il n’y a pas de levée de la quarantaine, nous allons voir des activités spécifiques, mais à Buenos Aires et dans la zone métropolitaine la quarantaine sera plus stricte“A assuré le chef de l’Etat.

Comme détaillé, ces derniers jours, il a remarqué qu’il y avait plus de monde dans les rues et les entrées. Pour cette raison, il a demandé aux ministres de l’intérieur -Eduardo De Pedro- et aux ministres de la sécurité -Sabina Frederic- d’être plus stricts et d’effectuer des contrôles voiture par voiture.

«Il me semblait qu’il pouvait y avoir une certaine relaxation et ce dont j’avais besoin, c’est que les gens ne circulent pas. Par exemple, il ne devrait pas y avoir plus de 6 personnes dans les collectifs », a-t-il expliqué.

En ce sens, le chef de l’Etat a exclu une augmentation des fréquences des transports publics car il s’agit de l’une des sources d’infection les plus importantes.

“Ce qui m’inquiète le plus, c’est la santé des Argentins. Cela ne veut pas dire que je me fiche de l’économie. Maintenant, j’ai besoin d’eux pour prendre soin d’eux-mêmes et je garantis que je ferai tout ce qui est nécessaire pour que les entreprises ne ferment pas ou ne quittent pas les Argentins sans travail.“Il a assuré dans une interview à Channel 13.

«Il y aura de l’aide pour tout le monde. Ce problème avec le prix de la nourriture est le résultat de l’achat de 50% de nourriture en plus pour que personne ne manque de nourriture. »