Le Président a autorisé par décret Martín Guzmán à restructurer la dette pour 68 480 millions USD

Le compte à rebours pour restructurer la dette publique auprès de créanciers privés a commencé face à l’offre finale projetée par le gouvernement pour le 31 mars. ELe président Alberto Fernández a signé le décret 250/2020 ce qui permet au ministère de l’Économie, un portefeuille dirigé par Martín Guzmán, de restructurer la dette pour 68 480 millions USD.

À l’article 2, la DNU indique que dans le cadre de l’autorisation accordée au ministère de l’économie à l’article 3 de la loi sur le rétablissement de la soutenabilité de la dette publique de droit étranger (n ° 27 544), pour un montant maximum de dépasser 68 480 millions USD, il est établi que «les extensions de compétence sont en faveur des tribunaux étatiques et fédéraux situés dans les villes de New York – États-Unis -, Londres – Royaume-Uni -, et des tribunaux situés dans la ville de Tokyo – Japon».

Il ajoute également que la renonciation à s’opposer à la défense de l’immunité souveraine visera exclusivement les réclamations qui pourraient survenir dans les juridictions étendues, «en ce qui concerne les contrats signés et les opérations de crédit public effectuées en vertu de la présent décret ».

Et il ajoute qu’il n’impliquera aucune levée concernant l’immunité de la République argentine en ce qui concerne l’exécution des avoirs détaillés à l’article 3 de la loi susmentionnée.

Pendant ce temps, l’article trois établit que la Commission bicamérale permanente du Congrès national doit être notifiée.

Le DNU a été publié mardi au Journal officiel et porte la signature du chef de cabinet, Santiago Cafiero et du ministre de l’économie Martín Guzmán.

Il convient de rappeler dans ce contexte que l’Argentine a décidé d’engager l’entreprise Lazard pour les conseils financiers et aux banques Bank of America et HSBC en tant qu’agents de placement pour le processus de restructuration de la dette. L’opération est soutenue par le Fonds monétaire international (FMI).

Ils nous ont laissé une dette qui nous conditionne beaucoup “, a déclaré le président Alberto Fernandez lors d’une interview sur Channel 9, puis ajoutez «que nous devrions voir les limites que nous avons. Lorsqu’une crise comme celle-ci se produit, le commerce mondial chute et nous devons être très prudents. »

Le décret ne comprend pas les tranches de dette contractées avec le Fonds monétaire international (FMI), pour quelque 44 000 millions d’euros, bien qu’il n’ait pas encore été informé quels sont les titres qui seront finalement inclus dans le processus.

“La soutenabilité de la dette est un objectif macroéconomique pertinent qui nécessite la construction d’un profil d’échéances et de taux de placement de dette durables dans le temps et compatibles avec la trajectoire de l’équilibre budgétaire et la cohérence des autres variables économiques”, L’économie a déclaré il y a quelques jours dans un communiqué.

Selon le calendrier officiel, la définition de la structure finale de l’offre se termine cette semaine et son lancement devrait être effectué dans les prochains jours.